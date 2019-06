Sánchez y Casado hablan de Navarra, entre otros asuntos, en La Moncloa

Actualizada 24/06/2019 a las 17:11

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se han reunido esta mañana en La Moncloa, donde han conversado sobre Navarra, entre otras cuestiones, según han confirmado fuentes conocedoras del encuentro.



En la reunión, adelantada por Antena 3, que ha sido privada y se ha producido a petición de Pedro Sánchez, Casado le ha insistido en que su partido no va a facilitar la investidura con una abstención, según han subrayado fuentes populares.



También han conversado sobre Navarra -el líder del PP ha reprochado al presidente "la gravedad de los pactos con Bildu"- Cataluña y las negociaciones sobre el reparto institucional europeo.



Sobre Cataluña, apuntan las fuentes consultadas, el líder popular ha insistido a Sánchez, como en reuniones anteriores, en la necesidad de afrontar medidas legales para poner freno a los independentistas.



Fuentes del Partido Popular han explicado que Casado ha acudido a la llamada de Sánchez para celebrar este encuentro por "lealtad institucional". Y añaden que el formato privado del encuentro ha sido el pedido por Moncloa.



La reunión entre el presidente en funciones y el líder de la oposición se produce en un momento complicado en las negociaciones de la investidura de Sánchez con su socio preferente, Podemos, porque el candidato no quiere ministros de este partido en su Gobierno y la formación morada insiste en que ésa sea una condición para apoyarlo.



En las últimas semanas Sánchez ha insistido en apelar a la responsabilidad de PP y de Ciudadanos para que con su abstención faciliten la investidura y la gobernabilidad, aunque en todo momento ha recibido por respuesta la negativa tanto del partido de Casado como del de Albert Rivera.



El presidente del Gobierno en funciones, además, se encuentra inmerso en las negociaciones para el reparto de los principales cargos institucionales de la Unión Europea.



Sánchez, que es junto al primer ministro portugués Antonio Costa, el negociador designado por los socialdemócratas, quiere que su familia política tenga una buena representación como también ha prometido pelearla para España.



La pasada semana los Veintiocho fracasaron en su intento de consensuar los cargos, sobre todo por sus diferencias para elegir el principal puesto ejecutivo, la Presidencia de la Comisión, y no hubo acuerdo para que la ocupara ninguno de los principales candidatos de las tres grandes familias políticas, populares, socialistas y liberales.



Durante los dos días de negociaciones en Bruselas, Sánchez tuvo numerosas reuniones a varias bandas, entre ellas una con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk y con la canciller alemana, Angela Merkel y el presidente francés, Emmanuel Macron, principales líderes de sus respectivas familias políticas.



La dirección del PSOE ha confirmado el encuentro entre Sánchez y Casado y que ambos han estado conversando sobre las instituciones comunitarias, las futuras citas europeas, el G-20 y la sesión de investidura del candidato socialista.



Sobre este asunto, ha constatado que las posturas de los líderes de ambos partidos siguen estando alejadas.

