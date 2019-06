Pablo Iglesias pide "respeto" a Pedro Sánchez y no concibe quedarse fuera del Gobierno

Actualizada 24/06/2019 a las 15:27

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este lunes "respeto" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y ha asegurado que no concibe como hipótesis que su oferta consista en dejar fuera del Consejo de Ministros a Podemos.



"No me creo que vaya a plantear semejante barbaridad y que nos falte el respeto", ha asegurado Iglesias en una entrevista en el programa de radio La Cafetera de Fernando Berlín.



Este fin de semana el PSOE ha recordado a Unidas Podemos que Sánchez ya se ha movido de su posición inicial de gobernar en solitario, con su oferta del gobierno de cooperación, y ahora le toca al líder del partido morado hacer lo mismo y renunciar a su aspiración de gobernar en coalición.



A juicio de Iglesias, esta posición de los socialistas equivale a decir: "No, es que no vamos a compartir decisiones, es que las voy a tomar yo, y, en todo caso, algunas de las ideas que son tuyas las voy a llevar a cabo yo".



Sin embargo, ha recordado, es el candidato a la investidura quien tiene que "arremangarse" para ser investido: "La clave para que haya acuerdos es respetar al aliado".



El secretario general de Podemos ha insistido además en que su objetivo es pactar un gobierno de coalición, al que, según ha remarcado, "además parece que ni ERC ni el PNV pondrían ningún problema".



"Ya no hay excusas: España necesita un gobierno estable y progresista, y nosotros estamos plenamente disponibles para que el presidente del Gobierno se siente en una mesa y dejemos atrás esta dinámica de las presiones y las filtraciones", ha dicho.



También ha reivindicado "serenidad, calma y altura de estado" para afrontar una negociación que, ha dicho, no llegará a buen puerto a través de mensajes cruzados en los medios de comunicación.



Según ha explicado, cualquier pacto que se alcance con el PSOE se someterá a votación de los inscritos, y si no hay un acuerdo pero sí "una oferta concreta", también se consultará a las bases de Podemos la posición.



Por otra parte, preguntado por si se opondría a que fuesen ministros la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena o el líder de Más Madrid y exnúmero dos de Podemos, Íñigo Errejón, Iglesias ha respondido que "jamás" se vetaría a nadie.



"Faltaría más que le vayamos a decir al PSOE a quién tiene que nombrar como ministros", ha dicho el líder de la formación morada, que del mismo modo considera que los socialistas no tienen derecho a vetar a nadie que proponga Unidas Podemos en un eventual gobierno conjunto.

