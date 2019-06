El PP desautoriza a Ayuso y dice que no facilitará que Sánchez sea investido

Actualizada 10/06/2019 a las 14:21

La dirección nacional del PP ha desautorizado este lunes a su candidata al PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se había mostrado partidaria de la abstención en la investidura de Pedro Sánchez y ha recalcado que el PP no facilitará que el candidato socialista sea investido porque no son "un partido bisagra".

Después de que este sábado la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, asegurara que no veía con malos ojos una abstención del PP a Sáchez, Ayuso se ha expresado en términos similares al afirmar que ella es partidaria de la abstención para evitar que pueda volver a ser presidente con el "apoyo de los independentistas y el entorno político de ETA". No obstante, posteriormente ha aclarado que cualquier decisión que tome el PP sobre la abstención le parecerá bien.

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido, García Egea ---que ha confesado que ha hablado con Ayuso tanto antes como después de la entrevista que suy candidata ha realizado en Onda Cero-- ha descartado por completo esa abstención de su partido en la investidura porque el PP "no es un partido bisagra, ni lo ha sido nunca ni tiene vocación de serlo nunca" sino que es el "líder de la oposición".

"Y cuando el PSOE pierda las elecciones, tomará las riendas del país y será partido de Gobierno", ha apostillado. Es más, el 'número dos' de Pablo Casado ha afirmado que el PP no solo no va a facilitar la investidura de Sánchez sino que la va a "dificultar" para que Pedro Sánchez no tenga una legislatura "cómoda".

