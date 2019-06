Actualizada 08/06/2019 a las 12:40

El hasta ahora secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha justificado su cese tras no haber conseguido "los objetivos que se habían planteado desde la secretaría". Echenique cree que tras la diferencia obtenida entre los resultados de las elecciones generales y autonómicas y municipales "hay trabajo por hacer", y considera que esta va a ser una de las principales tareas de la nueva Secretaría de Organización con Alberto Rodríguez al frente.

Así lo ha señalado en un encuentro con los medios durante la celebración del Consejo Ciudadano Estatal del partido, donde, no obstante, ha asegurado que sí que se han hecho algunas cosas bien, como mejorar los sistemas de votación del partido. Sobre su sucesor al frente de la Secretaría de Organización, Echenique ha señalado que es una persona "no solo con unas capacidades muy altas para hacer un trabajo político y muy comprometida con las luchas sociales, sino que además es buena persona".

Te puede interesar

Por otro lado, en nuevo secretario de Acción de Gobierno de Unidas Podemos ha apuntado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está pidiendo apoyo a Ciudadanos o el PP como primera opción, pese a que "hizo campaña pidiendo el voto para frenar las derechas". "Esto es un hecho, creo que es el 'plan A' del PSOE, pero Albert Rivera parece no estar por la labor", ha resaltado, tras afirmar que confía en que tarde o temprano "la sensatez vuelva a los criterios de negociación del Gobierno y se pueda conformar un Ejecutivo progresista en España".



Sobre la posibilidad de repetición de las elecciones, Echenique ha señalado que este escenario no está encima de la mesa y ha afirmado que Unidas Podemos "va a trabajar con calma". "El escenario de repetición de elecciones forma parte del ruido y de las presiones que hay siempre cuando se habla de negociar un Gobierno en España", ha remarcado. En lo que respecta a la reunión de la Comisión de Seguimientos de los Pactos de Gobierno a la que acababa de asistir, Echenique ha afirmado que hay "altas probabilidades de que Podemos forme parte de los gobiernos autonómicos".



Así, ha puesto de relieve que Podemos tiene posibilidades de formar parte del Gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana, que es donde más avanzadas están las negociaciones debido al adelanto electoral que se vivió en la comunidad valenciana. No obstante, también aseguran tener posibilidades y "muy buena sintonía" de formar parte del Gobierno balear y canario. Además, Podemos ve "ciertas probabilidades" también en La Rioja y está a la expectativa de ver qué puede pasar en escenarios "más complejos" como son Navarra o Aragón. "Nos sorprende el contraste entre la buena predisposición del PSOE a formar Gobierno en Comunidad Valenciana, Baleares o Canarias, mientras que en el ámbito estatal estamos viendo a Sánchez mirar hacia el PP y Ciudadanos", ha añadido Echenique.

Por último, preguntado por la situación de su partido en Castilla-La Mancha, donde dimitió en bloque toda su dirección, Echenique ha afirmado que se está estudiando la situación y que nombrarán un equipo técnico al no haber dirección autonómica. No obstante, ha destacado que "no hay un plazo fijarlo" para hacerlo y ha señalado que tampoco se está debatiendo en estos momentos.

Selección DN+