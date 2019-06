Iglesias dice a Sánchez que tarde o temprano acordarán un Gobierno de coalición

Actualizada 07/06/2019 a las 17:39

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este viernes que "más temprano o más tarde" habrá un Gobierno de coalición progresista en el que el PSOE y su partido estén representados de modo proporcional a los resultados electorales.



Iglesias se ha pronunciado de este modo un día después de que el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, dijera este viernes, en la comparecencia que convocó para anunciar que ha aceptado el encargo del rey, que en el actual contexto parlamentario "o gobierna el PSOE o gobierna el PSOE".



En una entrevista en La Sexta, el secretario general de Podemos ha enmarcado las palabras del líder socialista en un clima de "declaraciones altisonantes" y "presiones" a pesar de que al final, como ha recalcado en varias ocasiones durante su intervención en televisión, se impondrá "el sentido común". Por ello, ha aconsejado "calma y buenos alimentos".



Porque habrá "un Gobierno de coalición progresista" sustentado en un programa político previamente pactado, ha dicho Iglesias.



Es la opción que se abrirá paso después de que Sánchez compruebe que se frustra su intento de acercarse a Ciudadanos, que es lo que a su juicio está haciendo ahora.



"El PSOE es consciente de que tendrá que negociar un programa progresista y un Gobierno progresista proporcional a los resultados obtenidos; es de sentido común y está pasando" en varias comunidades autónomas como la Valenciana, Baleares, Canarias, o en ayuntamientos, ha explicado.



Hasta llegar a ese destino "las negociaciones serán largas" y habrá "sobreactuaciones, ruedas de prensa por sorpresa y grandes anuncios", ha apuntado, así que lo más conveniente, en un ambiente así, es trabajar despacio. El candidato a la investidura tiene previsto reunirse con Iglesias en el Congreso el martes que viene.



A lo largo de la negociación, PSOE y Unidas Podemos intercambiarán posiciones y criterios. "Vamos a dialogar, vamos transigir y más temprano o más tarde tendremos un Gobierno de coalición progresista", ha apostillado.



Preguntado por las transigencias de la formación "morada", Iglesias ha precisado que se refiere a cuestiones programáticas, algo lógico en los procesos de negociación, ya que habrá aspectos de la oferta de Unidas Podemos que el PSOE tenga que aceptar al igual que su formación deberá asumir propuestas socialistas.



Y "habrá que ponerse de acuerdo", ha asegurado sin perder de vista, según sus palabras, que la posición de Podemos es "modesta" y que, por ello, no va a pedir "más de lo que le corresponde".



Sin embargo, ha insistido en que aunque el PSOE tenga 123 escaños y Unidas Podemos, 42, la suma de los dos supera la de las tres fuerzas de derechas, PP, Cs y Vox, que llega a los 147.



Dados estos números, ha aconsejado a Sánchez que reconozca a sus aliados y que trabaje para el acuerdo aunque le resulte "molesto y tedioso" llamar por teléfono. Ha puesto como ejemplo al socialista valenciano Ximo Puig, quien "se lo curra para ser presidente de la Comunitat Valenciana", ha puntualizado.



Por su parte, la portavoz del grupo confederal de Unidas Podemos, Irene Montero, ha dicho en declaraciones a los periodistas en el Congreso que no considera una "buena receta" para lograr apoyos en la investidura "el camino del egoísmo" que a su juicio ha emprendido Pedro Sánchez.



"Estamos en un momento en el que el egoísmo, la autosuficiencia y el individualismo es algo que los españoles no quieren", ha avisado la portavoz parlamentaria, que ha recordado que es él quien tiene que garantizarse los apoyos necesarios antes de ir a un debate de investidura.



"Es de sentido común que hay que ser serios y que el candidato no se va a presentar a la investidura sin tener los apoyos", ha dicho Irene Montero preguntada por si Unidas Podemos votará a favor de la investidura de Pedro Sánchez si éste no acepta una coalición.



Irene Montero ha hecho estas declaraciones tras mantener una reunión de la mesa política confederal del grupo Unidas Podemos con Pablo Iglesias; el líder de IU, Alberto Garzón, y los diputados Pablo Echenique, Alberto Garzón, Ione Belarra, Jaume Asens, Enrique Santiago, Juantxo López de Uralde y Yolanda Díaz.



No obstante, ha evitado responder a si en ese eventual Ejecutivo debería estar necesariamente Pablo Iglesias, pues, ha dicho, la "negociación está en un estado muy inicial" y a la coalición le toca asumir "una posición discreta" hasta que el PSOE haga su propuesta pero se ha mostrado convencida de que no habrá "vetos ni líneas rojas".

