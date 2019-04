Las alianzas tras el 28A marcarán el calendario postelectoral

Actualizada 26/04/2019 a las 11:26

En estos últimos meses toda la política ha girado en torno al 28A, pero puede que la jornada electoral no resuelva quién se sienta en el Palacio de la Moncloa, sino que serán las alianzas posteriores, que, con toda probabilidad, no se materializarán antes de los siguientes comicios del 26M.



Todo apunta a que el PSOE ganará el domingo, pero es bastante incierto que logre los escaños suficientes para gobernar en solitario.



Las cinco formaciones con más posibilidades de obtener un buen resultados (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y Vox) es difícil que lleguen a acuerdos en el poco más de un mes que falta para la próxima confrontación electoral y desvelar las cartas podría disgustar a sus respectivos votantes y hacerles cambiar el sentido del voto.



Además, la repetición de las elecciones generales es una posibilidad muy real, ya que si las encuestas aciertan, la diferencia entre los bloques de la izquierda y de la derecha es muy corta y con ello todo depende de futuras alianzas postelectorales.



Las encuestas publicadas en esta larga precampaña y campaña electoral dan, con matices y según las empresas demoscópicas, prácticamente un empate entre las llamadas fuerzas progresistas y las del centroderecha, al igual que las estimaciones del último CIS, por lo que los escaños que consigan las opciones electorales más pequeñas, nacionalistas y regionalistas, pueden ser determinantes.



Queda un alto porcentaje de electores por definir su voto, pues en el barómetro del CIS de hace tres semanas, más del 42 por ciento decía que tenía pensado votar, pero no tenía decidido a quien.



Te puede interesar





El pasado lunes, ese porcentaje se había reducido en diez puntos según diferentes sondeos, pero sigue siendo muy alto y puede determinar la composición del nuevo Gobierno.



CALENDARIO POSTELECTORAL



El BOE del pasado 5 de marzo publicó el Real Decreto de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y la convocatoria de elecciones generales para el próximo domingo, el 28 de abril.



Fijaba que las Cámaras resultantes se reunieran en sesiones constitutivas el 21 de mayo, a las diez horas, cuando ya estén en marcha las campañas electorales de las autonómicas y municipales.



Esas sesiones constitutivas se inician con la elección de sus respectivos máximos órganos rectores y de representación colegiados de las Cámaras: las Mesas, en las que se empiezan a ver las posibles alianzas entre los partidos tras los comicios.



La del Congreso está integrada por el presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios, que son elegidos por la Cámara al comienzo de la legislatura, utilizando un sistema que favorece su distribución entre distintos grupos parlamentarios.



Y la del Senado se compone del presidente, dos vicepresidentes y cuatro Secretarios.



El 28 de abril serán elegidos 350 diputados, con Madrid como la provincia con mayor número de escaños (37), uno más que en la anterior convocatoria de 2016; seguida de Barcelona (32), que también elegirá uno más; y Valencia (15), uno menos que en las últimas generales.

El resto de las provincias mantienen el mismo número de escaños que en la anterior convocatoria de 2016, salvo Asturias, que elegirá siete -uno menos-.



Las circunscripciones más pequeñas, Ceuta y Melilla, elegirán un diputado cada una, al igual que en 2016.



Respecto al Senado, el 28 de abril se decidirá el nombre de los que ocuparán los 208 escaños en liza, ya que los 56 restantes son senadores de designación autonómica.



En cada circunscripción provincial se eligen cuatro senadores; en las insulares de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife saldrán designados tres en cada una; e Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma elegirán a un senador cada una, así como Ceuta y Melilla, que elegirán a dos cada una de ellas.



ELECCIONES ANTICIPADAS



Se han celebrado elecciones generales anticipadas en ocho ocasiones: 1979, 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2011 y 2019.



La actual legislatura es producto de la repetición de unas elecciones: en diciembre de 2915 se celebraron comicios, pero no consiguieron formar mayorías suficientes para designar un Gobierno, por lo que hubo nueva convocatoria electoral para junio de 2016.



Esa fue, de hecho, la legislatura más breve y la única que no llegó a tener un presidente investido, aunque técnicamente no hubo un adelanto electoral, sino una repetición de los comicios, convocados en esa ocasión por el Rey.



La legislatura se inauguró en julio de 2016, pero hasta finales de octubre Mariano Rajoy (PP) no consiguió ser investido presidente y formar un Gobierno que solo duró año y medio.



En junio de 2018, Sánchez ganó la moción de censura que presentó contra él y en febrero de 2019 Sánchez convocó elecciones para el día 28 de abril de 2019.



En 2019 será la novena ocasión en la que no se ha agotado una legislatura desde las constituyentes de junio de 1977.

Apúntate para recibir nuestro boletín especial elecciones en tu correo electrónico Quiero apuntarme

Selección DN+