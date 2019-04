Celaá dice que un referéndum no da soluciones, sino que divide a la sociedad

Actualizada 05/04/2019 a las 17:43

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celáá, ha dicho este viernes que un referéndum "no da soluciones" a la sociedad", sino que la divide aún más y ha puesto como ejemplo el "brexit" en el Reino Unido.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y preguntada por el barómetro de la Generalitat, que indica que el 48,4 % de los catalanes desea la independencia y un 78,7 %, un referéndum de autodeterminación, ha insistido en que el referéndum no es un derecho, ni está contemplado en la Constitución.



Ha considerado, además, que es "un procedimiento binario, que no arregla la complejidad de las sociedades, que tienen múltiples problemas".



Para Celaá es "una cuestión de pedagogía" y se ha referido al "espejo muy poderoso de delante de los ojos que supone el 'brexit'", donde se articulan los "principios fundamentales" de la legalidad y la realidad.



Respecto al de la legalidad, ha precisado que el Reino Unido puede salir de la Unión Europea, ya que no lo impiden los tratados, pero "la realidad le mantiene anclado durante estos tres años sin haber podido dar el paso, en un empate infinito interno".



Ha dicho que ni la Constitución, ni la legislación nacional e internacional contempla la autodeterminación como derecho en el caso de Cataluña.



La portavoz ha señalado que "en todas las consultas" en Cataluña "siempre ha salido que no quieren la independencia", además de que un referéndum no soluciona nada, sino que, divide y fractura aún más.



Preguntada por una información del Periódico de Cataluña de que la Generalitat examina a 152 mossos de "perfil independentista" para una futura "guardia" de su presidente, Quim Torra, Celaá ha subrayado que ningún cuerpo policial debe trabajar "bajo una sombra de perfil ideológico", ya que "un requerimiento básico es la neutralidad ideológica".



Por lo que, si fuera cierto, sería "aberrante" y ha indicado que el PSC va a pedir explicaciones al Govern en sede parlamentaria y van a esperar a esas comparecencias solicitadas y sus explicaciones, pero "es evidente que no puede haber filtros en ningún cuerpo policial".

