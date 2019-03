Mujeres policías y militares denuncian desprotección frente al acoso

Actualizada 19/03/2019 a las 15:28

Ante casos de acoso sexual y laboral, en la Guardia Civil existe un protocolo para investigar esas situaciones que afectan a mujeres y que concluyen con el 77 % de los casos archivados, mientras que en la Policía no hay y en el Ejército, la víctima no puede participar en el expediente, solo como testigo.



La Plataforma de Mujeres Policías y Militares -que integran CC OO, Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME)- han denunciado la desprotección que sufren frente al acoso sexual, laboral y la violencia de género, así como la falta de derechos, como a manifestarse como cualquier otro trabajador.



"Las mujeres que nos encargamos de la seguridad de las personas también sufrimos acoso laboral y sexual, y somos víctimas de violencia de género, como cualquier mujer", ha explicado Marisa Estévez, del SUP, quien ha recordado que en la Policía no se les aplica los protocolos que existen para estos casos para trabajadores de la administración.



La representante del cuerpo policial ha lamentado que en la Policía tampoco existe un protocolo específico que debería "regular la situación especial", ya que ha señalado que los agentes portan "un arma", en muchas ocasiones los implicados "trabajan dentro del cuerpo y el mismo espacio y nuestros jefes se ven incapacitados para tomar decisiones".



"Las policías que os protegemos, también somos víctimas y ¿quién protege a las que protegen?. Necesitamos vuestra ayuda", ha aseverado.



En la Guardia Civil, existe un protocolo para ambos tipos de acoso, ha explicado Alicia Sánchez, de la AUGC. "No son garantistas con la víctima, carecen de plazos, no hay obligación de comunicarle a la víctima la resolución, se toman declaraciones a la víctima y a testigos que apoyan a las víctimas, que a veces sufren represalias y la mayoría quedan sin sanción".



En el ámbito militar, la representante de AUME, Teresa Franco, ha asegurado que hay un protocolo que "está dando fallos".



"El cien por cien de los agresores son hombres y de las víctimas mujeres; la posición de la víctimas de acoso cuando se denuncia en vía disciplinaria es preocupante, es mejor acudir a la vía penal", ha añadido, y ha alertado que entre las "carencias" están que la víctima no puede participar en el expediente, solo como testigo y no en fases previas y si no está de acuerdo con la resolución no puede recurrir, ni en sede judicial ni disciplinaria.



La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha opinado que es urgente garantizar los derechos de las mujeres que trabajan en las Fuerzas de Seguridad y se ha comprometido a avanzar junto a Interior y Defensa para "modernizar" esos cuerpos de acuerdo "con las características de la democracia" y a activar esos protocolos.



"No es cuestión solo de aumentar las cuotas, sino de modernizar en función de la mayoría de las mujeres, que son el 51 por ciento de la población; las minorías no pueden marcar estilos, es un error y una anomalía", ha opinado Murillo.



Actualmente solo hay un 7,5 por ciento de mujeres en la Guardia Civil, un 12 % en la Policía Nacional, un 12,5 % en las Fuerzas Armadas, un 20,9 % en los Mossos d'Esquadra, un 8,2 % en la Policía Foral de Navarra y un 11 % en la Ertzaintza.



La plataforma se ha presentado ante organismos europeos, ha dicho Teresa Franco, para sumar fuerzas a este proyecto porque "las compañeras en Europa tiene los mismos problemas, como las trabas en los ascensos o el acoso sexual".



Ha detallado, que la media en Europa de mujeres a nivel policial está en torno al 20 por ciento, mientras que en España se sitúa en el 12,7 por ciento.



La plataforma también demanda que las dotaciones de medios y material tenga perspectiva de género, más formación en igualdad y medidas de conciliación adaptadas a los nuevos modelos familiares. "Son muchas las mujeres que no pudieron participar en los paros ni en la huelga el 8M, porque no tenemos reconocidos esos derechos", ha lamentado la representante de CC OO, Carmen López.



"Es el momento de plantear la garantía de los derechos laborales, de sindicación, de negociación colectiva", ha añadido. "Hay que dar un paso más y contactar con los partidos políticos para que se corrijan "el desequilibrio en la igualdad de derechos de las mujeres".

Selección DN+