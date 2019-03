Actualizada 03/03/2019 a las 13:53

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defendido que hay que ampliar los permisos de paternidad "pero cuadrando las cuentas" y no "inventando decretos sin dinero". "Eso es frustración", ha dicho durante la presentación del decálogo de 'Feminismo Liberal' de Ciudadanos, "que no excluye, no es de un partido ni de una ideología".

"Los mismos que han sacado decretazos son los mismos que votaron en contra de esos permisos de paternidad en los Presupuestos anteriores", ha criticado Rivera durante el acto celebrado en Madrid, en el que la líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, ha presentado el decálogo feminista de la formación naranja.

El feminismo de Ciudadanos, en palabras de Rivera, "combate las etiquetas" y "no quiere dejar a nadie fuera". Por ello, ha apostado por "extender el feminismo a una causa de todos" y "conseguir que no sea algo para tirarse por la cabeza".

"Ese es el feminismo en el que creo, que es más amplio que el que algunos quieren enarbolar para tirárselo en la cabeza a los demás", ha señalado Rivera, al tiempo que ha afirmado que no le interesa un país "que se divide en bandos, que se divide en hombres y mujeres".

Para el líder de la formación naranja, España en materia de feminismo "no tiene que ir a la izquierda ni a la derecha, tiene que ir adelante". Así, ha añadido que no es una "batalla de etiquetas, ni de bandos, ni de viejas rencillas", sino que es una batalla para que las mujeres "tengan igualdad real con los hombres".

"¿Por qué el feminismo no puede ser una causa de toda la sociedad? ¿Por qué unos tienen que decir que es suya y otros que no hay nada que hacer?", ha preguntando Rivera, destacando que hay "mucho que hacer" pero hay que hacerlo "entre todos".

Si es elegido presidente del Gobierno, Rivera se ha comprometido a ejecutar "hasta el último céntimo" el Pacto de Estado contra la violencia de género. "Que no se quede el dinero en los cajones, porque la violencia machista existe, no se puede negar la evidencia. Hay que saber a qué se destina el dinero, tenemos que ser eficaces", ha subrayado.

La igualdad, a su juicio, "no es una batalla de palabra" sino "una batalla de políticas, de hechos y de soluciones". "Necesitamos romper las barreras y que la gente vuele libremente. Los hombres valientes nos enfrentamos a los que no respetan a las mujeres", ha defendido.

"No me escucharéis decir portavozas, no me sale, pero sí me escucharéis hablar de permisos de paternidad, de conciliación o de lucha contra la violencia machista", ha manifestado el líder de Ciudadanos, quien ha asegurado que van a trabajar para que cualquier mujer pueda "volar todo lo alto que quiera sin que nadie le corte las alas".

DECÁLOGO DE FEMINISMO LIBERAL

La portavoz de la Ejecutiva y líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, ha sido la encargada de presentar el decálogo de 'Feminismo Liberal', que defiende que el feminismo "es una causa de todos, no de ningún partido ni de ninguna ideología".

"Apostamos por un feminismo que no deja a nadie atrás, que no excluye y que es moderno. Me he visto atacada por otros partidos porque se supone que nosotros no podemos hablar de feminismo", ha lamentado.

El decálogo subraya que "nunca habrá igualdad sin libertad"; que las mujeres no tengan que elegir entre ser madres y su profesión; y que el feminismo "no excluye al hombre". "¿Cómo vamos a dejar a los hombres fuera de la lucha por la igualdad?", se ha preguntado Arrimadas, quien ha destacado que allí donde las mujeres puedan elegir "hay más feminismo, no menos".

En la misma línea, la de la formación naranja ha lamentado que hay muchas mujeres que renuncian a ser madre porque "retrasan la edad o porque no encuentran el momento". "Tenemos que luchar contra la baja natalidad y eso se consigue luchando contra la desigualdad", ha precisado.

El decálogo de Ciudadanos, según ha apuntado Arrimadas, incide en que "feminismo no es decir portavozas". "No voy a recibir lecciones de feminismo de nadie que diga portavozas. Insultar a quien no habla con el lenguaje desdoblado es contraproducente porque aleja a mucha gente del feminismo", ha sentenciado.

Otro punto del documento feminista de Ciudadanos es la educación basada en la igualdad. "Basamos este feminismo liberal en los valores de la educación. Tenemos una brecha de sueños y la educación va a ser el principal arma para luchar contra ella. Para educar hace falta tener referentes femeninos", ha explicado Arrimadas.

Por último, el decálogo apuesta por no dar "ni un paso atrás contra la violencia machista"; porque nadie hable ni decida por las mujeres; y porque la guerra de sexos "es pasado", ya que el feminismo liberal "es presente y futuro". "No tenemos que tener a los hombres como enemigos, sino como aliados en esta lucha por la igualdad", ha concluido Arrimadas.

