Cristina Cifuentes pide la "baja temporal de militancia" en el PP

Actualizada 01/03/2019 a las 13:20

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha pedido la "baja temporal de militancia" en el PP, según ha avanzado este viernes a través de su cuenta de Instagram.



Como viene siendo habitual desde que está apartada de la primera línea de la política, Cifuentes ha utilizado las redes sociales para comunicar esta decisión en una semana donde se ha conocido que la Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel por supuesta falsificación documental en el 'caso Máster'.



Comienza su anuncio con una cita del que fuera presidente de EE UU Franklin Roosevelt señalando que "en política no hay casualidades... y si las hay, es que están muy bien preparadas". Después, asegura que cree "en la justicia" y que por eso, está "completamente segura" de que el tiempo le dará la razón.



Pero "hasta que eso ocurra", ha indicado que ha pedido su baja temporal de militancia en el PP. "Que paséis todos un estupendo fin de semana", concluye su mensaje en las redes, acompañado de un corazón y una imagen de ella mirando al frente con las manos cruzadas.



Ha sido una semana en la que diariamente han aparecido informaciones sobre ella. Comenzó con la petición de la Fiscalía de tres años de cárcel por el caso Máster, a lo que contestó Cifuentes en la misma línea de este viernes, que el tiempo "da y quitará razones".



Al día siguiente, la Mesa de la comisión de investigación de universidades en la Asamblea de Madrid aceptaba la petición de comparecencia de Cristina Cifuentes el próximo 6 de marzo, cita obligada a no ser que alegue enfermedad o un viaje programado desde hace tiempo, han señalado fuentes parlamentarias.



En el camino se han quedado las comparecencias del presidente del PP, Pablo Casado, o de la exministra de Sanidad Carmen Montón, que también cursaron el máster que se está investigando en la Asamblea de Madrid. No acudirán gracias a la abstención del PSOE y el voto en contra de los 'populares'.



Este jueves llegaba otro 'varapalo' para la exdirigente regional, cuando se daba a conocer una decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de principios del pasado mes de rechazar el recurso presentado por Cifuentes contra el archivo de una querella al exconsejero y exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados.



Cifuentes presentó esta denuncia contra Granados después de que este declarara en la Audiencia Nacional que la primera era conocedora de la supuesta financiación ilegal del partido madrileño gracias a que, entre otras cosas, mantenía una relación sentimental con el que fuera presidente de la Comunidad Ignacio González.



La expresidenta regional, que presentó la querella siendo presidenta madrileña a título particular, alegó un "espurio uso de la palabra para descalificar y dañar su buen nombre, honor e imagen" para hablar de injurias, mientras que las calumnias las encuadró "al pretender relacionarla con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad".

