Iglesias dice que Errejón "no es un traidor, sino que debe ser un aliado de Podemos"

Actualizada 30/01/2019 a las 16:05

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que no acudirá hoy al Consejo Ciudadano Estatal del partido morado, aunque expondrá sus propuestas por teléfono, ha plasmado su opinión en Facebook a través de diez "consideraciones" en las que asegura que "Íñigo (Errejón) no es un traidor, sino que debe ser un aliado de Podemos".



Pablo Iglesias reconoce la "indignación natural y lógica" que le ha provocado la "falta de respeto" a los "espacios políticos" de la formación por parte de Errejón. Pero considera que se debe afrontar la situación con "madurez y responsabilidad" y por ello plantea ser "generosos y responsables tratando de construir una confluencia lo más amplia posible" con Mas Madrid.



En estos diez puntos también refleja que su opinión sobre la alcaldesa de Madrid ha empeorado porque afirma que "Carmena no es lo que fue", aunque admite que representa "lo más útil" para impedir que la derecha reconquiste la ciudad de Madrid.

Selección DN+