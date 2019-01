Actualizada 30/01/2019 a las 16:22

El candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid Íñigo Errejón no acudirá esta tarde a la reunión de urgencia del Consejo Ciudadano Estatal (CCE) de Podemos y espera que esta decisión ayude a "calmar las aguas" y llegar a un acuerdo.



Fuentes del equipo de Errejón han explicado que, después de escuchar los "vetos", lo último que se necesita son "más tensiones", y han abogado por "desdramatizar".



Han recordado que ya accedió a dejar el escaño y ahora a no acudir al Consejo como le pidieron, pero advierten de que a lo único que no va a renunciar es a sus "ideas" y al "compromiso con Madrid" tras anunciar que concurrirá a las elecciones de mayo con la marca de la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena.



Según el equipo del candidato a la Presidencia regional por Más Madrid, hay que centrarse en lo importante y no encerrarse en discusiones de partido.



En su opinión, ahora lo "verdaderamente importante" es levantar junto a Carmena una plataforma progresista que gobierne la Comunidad de Madrid y que sea "amplia, inclusiva, con todos y todas".



El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, máximo órgano de dirección entre asambleas, afronta a partir de las 16.30 horas de este miércoles una reunión crucial en la que la cúpula morada tratará de calmar la preocupación de sus líderes territoriales tras la crisis interna desatada por la decisión de Errejón de concurrir a las elecciones con la marca de Carmena y la posterior dimisión de Ramón Espinar.



La dirección pretende que sirva para "escuchar y lanzar un mensaje de unidad a todos los territorios y a toda la militancia".

