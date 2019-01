Errejón deja su escaño: "Pago muy tranquilo el precio de haber hecho lo correcto"

Actualizada 21/01/2019 a las 15:35

El diputado Íñigo Errejón ha anunciado este lunes al grupo de Unidos Podemos en el Congreso que abandona el escaño para dedicarse a la campaña electoral para la Presidencia de la Comunidad de Madrid a través de la plataforma de Manuela Carmena.

El anuncio de Errejón se produce apenas tres días después de que la dirección de Podemos le conminara, mediante declaraciones públicas, pero no formalmente, a que dejara el escaño, pues considera que al irse con la plataforma "Más Madrid" ha quedado fuera de la organización que lidera Pablo Iglesias.

"Hay algunas veces en la vida en las que lo correcto y lo cómodo no coinciden. Yo hoy pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta", ha manifestado en una rueda de prensa en el Congreso convocada para anunciar su renuncia al acta de diputado.

Errejón deja el escaño pero no su partido; por ello ha asegurado que es y seguirá siendo militante de la formación que fundó junto a Pablo Iglesias: "No podría dejar Podemos aunque quisiera porque lo he fundado y lo llevo tatuado en la piel", ha aseverado.

Eso sí, ha explicado que ha decidido dejar el Congreso tras las "peticiones" que ha recibido desde que el jueves anunció que concurriría a las elecciones madrileñas en la plataforma "Más Madrid" de Manuela Carmena.

Pero no ha querido personalizarlas ni entrar en una "discusión semántica" sobre si le han "exigido" o "sugerido" que renunciara al acta de diputado.

"Yo no vine a estar en política, vine a hacer política", ha enfatizado antes de responder a las preguntas de los periodistas, ante quienes no ha querido hacer sangre sobre las "disputas" en el seno de su partido a raíz de su decisión de coaligarse con Carmena para pugnar por la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Así, ha apostado por "dejar ya la fase de disputas y centrarse en lo importante", bajar el "ruido" y "el drama", y lograr que Carmena revalide su puesto de alcaldesa y que lo que ella logró en el Ayuntamiento pueda ser también posible en la Comunidad.

Es decir, que los madrileños pongan en la Puerta del Sol un Gobierno "del que nos podamos fiar y estemos orgullosos" y que en vez de asociarse a los casos de corrupción del PP Gürtel o Púnica se asocie a hospitales públicos, laboratorios, transición ecológica o escuelas públicas.

Confía Errejón en que, una vez consumada su apuesta electoral junto a Carmena, su partido, Podemos, se adhiera a esta plataforma, al igual que IU y Equo, porque aunque los partidos sean "importantes" lo es más la capacidad de "unir a la gente".

Se trata, ha insistido, de una "inmensa tarea" que ha descrito como "tocar una tecla que hace mucho que no sonaba", porque se va a sumar gente que miraba a los partidos con desgana o "con desconfianza" y ahora se va a sumar a la plataforma "Más Madrid".

Íñigo Errejón ha reiterado que la decisión que ha tomado es "personal" aunque "no sencilla" sin que tenga que comportar que otros diputados de Podemos sigan su ejemplo y ha asegurado haber recibido muchos apoyos en los últimos días, de compañeros de Podemos que los periodistas "se imaginan" y de otros que no.

