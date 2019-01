Actualizada 18/01/2019 a las 10:31

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha considerado que Íñigo Errejón debería dimitir y dejar su escaño tras anunciar que va a concurrir a las elecciones autonómicas madrileñas con "otro partido político", pero ha añadido que "de algo tiene que vivir" hasta los comicios de mayo.



"Yo si fuera él dimitiría, claro. Si te presentas por otro partido político y tienes un escaño conseguido presentándote como Podemos, lo coherente es dejar el escaño. También es verdad que de algo tiene que vivir Errejón hasta mayo", ha dicho Echenique en la Cadena Ser.



Aunque Errejón mantiene que sigue siendo el candidato de Podemos, Echenique discrepa y afirma que ha sido él quien ha decidido presentarse a las elecciones con otro partido político, y recuerda que en la Asamblea de Vistalegre II perdieron las tesis "errejonistas" frente a las de Pablo Iglesias, y "cuando alguien pierde se va a casa".



"Por mucho que uno diga que la tierra es plana, no va a ser plana porque uno lo diga", ha ironizado, tras criticar que Errejón diga que es el candidato de Podemos y haya "ocultado" a la dirección que iba a "montar" un proyecto político "personal" con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, del que informó a Iglesias cinco minutos antes de hacerlo público.



Pese a ello, el número 3 de Podemos ha confirmado que la dirección no tiene intención de expedientar o expulsar a Errejón tras su decisión de renunciar a las siglas de Podemos para presentarse a las elecciones con la marca "Más Madrid" de Carmena.

Cree que hablar de las "peleas internas", en lugar de los problemas de los ciudadanos, "hace daño al espacio del cambio y al cambio político", y opina que "no era el momento" y que "no es una buena noticia" que Errejón tome esta decisión que saca del "foco" el trabajo de Podemos en la negociación de los presupuestos.



Echenique ha confirmado también que Unidos Podemos seguirá la hoja de ruta que se ha marcado y han decidido los inscritos, y eso es concurrir a las elecciones autonómicas con sus siglas, aunque preguntado sobre si competirán contra Errejón en la Comunidad de Madrid con otro candidato deja todo abierto.



Dice que es una decisión de los órganos de Podemos en Madrid, que deciden "colectivamente" y no de forma "personal", y que son los dirigentes de la formación morada en esta comunidad los que estudiarán "cómo se pone en marcha".



Ha dejado la puerta abierta a hablar con otras fuerzas, incluido "el partido de Carmena y Errejón", y ha recalcado que lo que no quieren es "dar razones al adversario" para seguir hablando de los problemas internos de Podemos.

