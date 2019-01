Actualizada 11/01/2019 a las 12:09

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha advertido al Gobierno de que "cualquier incumplimiento" del acuerdo comprometido con el presidente Pedro Sánchez supondrá que su formación no respalde el proyecto de ley de presupuestos "y tendremos que salir a ganar unas elecciones".



En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', la primera que concede tras su baja de maternidad, Montero ha insistido en que el único escenario que contempla su formación es que "el Gobierno cumpla lo pactado" y de no ser así los presupuestos no saldrán adelante, "a menos que encuentren el apoyo en PP, Ciudadanos u otras fuerzas políticas y, en ese caso, tendremos que ir a elecciones".

En la entrevista, Montero ha reiterado que su partido está "preocupado" porque el Gobierno no está cumpliendo "puntos centrales" del acuerdo firmado como la regulación de los precios del alquiler o el cambio de las condiciones en el mercado eléctrico "para que no se produzca la subida más alta de la luz en una década".



"No puedo asegurar que vaya haber presupuestos", ha insistido la portavoz que, no obstante, ha comentado que "quien más está cumpliendo" del Ejecutivo es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero "el Gobierno en su totalidad no está cumpliendo".



Respecto al acuerdo entre PP, Cs y Vox en Andalucía, Montero ha augurado que el Gobierno de la Junta será de "extrema derecha" porque Vox "marcará el paso" y las medidas sobre los que gire la actualidad política serán "el odio al inmigrante y a las mujeres".



La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos se ha referido en concreto al líder de Vox, Santiago Abascal, de quien ha dicho que es "un enchufado de Esperanza Aguirre en chiringuitos que montaban para ganar dinero".



Montero también ha aludido a Susana Díaz y ha considerado que su problema fue que pactó con Ciudadanos y "tomó una decisión errónea" que, además, quería trasladar al escenario nacional haciendo pasar a la formación naranja por el centro izquierda.

Podemos

