El PP pide a Vox y Cs "lealtad mutua" para el facilitar el cambio en Andalucía

Actualizada 08/01/2019 a las 17:07

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reclamado este martes a Vox y Ciudadanos "lealtad mutua" y que se dejen de "maximalismos" para facilitar un Gobierno de cambio en Andalucía porque de lo contrario hay "serio riesgo" de que la candidata a la investidura sea Susana Díaz.



En la rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección, García Egea se ha referido de esta manera al "aviso a navegantes" realizado por el líder de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, de articular una mayoría en torno a Díaz.



"Si Vox y Ciudadanos quieren seguir en un toma y daca, un peloteo absurdo como si la política fuese un partido de tenis, eso no conduce a ningún sitio", ha advertido.



Egea, quien mantendrá esta tarde una reunión con Vox para intentar su apoyo a la investidura de Juanma Moreno, ha dicho que no contempla que este partido entre en el Gobierno porque ya ha dicho "que no quiere".



Y sobre el acuerdo de Gobierno con Ciudadanos, que se presentará mañana, ha indicado que primero se firmará y en unos días se hará público el organigrama.



Al encuentro de esta tarde con Vox tiene previsto acudir el propio García Egea, junto con el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, y la de Comunicación, Marta González.



El PP va a ofrecer a Vox cambiar las políticas socialistas en Andalucía y espera que el partido que lidera Santiago Abascal "recoja el guante", en un encuentro en el que se abordarán unas "líneas generales" a nivel programático, sin entrar en cuestiones concretas.



Lo importante, según García Egea, es poder iniciar la nueva legislatura para que después cada partido proponga los cambios que considere en el Parlamento "y no a través de Twitter o un plató de televisión" como considera que está haciendo Vox sobre la ley contra la violencia de género.



Así ha rechazado hablar sobre cualquier proposición de Vox para cambiar esta normativa, que dice "no conocer", y ha indicado que en este tipo de cuestiones hay que tratarlas en otros foros y con "un poco más de sensibilidad" porque, en estos momentos, la cuestión central es "elegir al próximo presidente de Andalucía".



Ha reiterado su petición para que Vox y Ciudadanos no pongan en riesgo la posibilidad de que Moreno presida la Junta porque supondría "malograr la esperanza" no solo de los andaluces sino también de los españoles, ya que ve el cambio en Andalucía un avance del que puede venir en el Gobierno de España.

