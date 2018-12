Al menos 47 mujeres asesinadas por violencia de género en 2018 en España

Actualizada 25/12/2018 a las 12:36

Al menos 47 mujeres han sido asesinadas por sus parejas y exparejas en 2018 en España, y únicamente 14 de ellas (es decir, el 29,8%) había denunciado a su maltratador, según los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Además, cinco víctimas mortales tenía alguna medida de protección vigente en el momento de su asesinato.



Los datos oficiales de mujeres víctimas mortales por este tipo de violencia se recaban desde el año 2003. De acuerdo a estas cifras, en quince años al menos 975 mujeres fueron asesinadas, de acuerdo a las cifras oficiales. Una de las primeras novedades anunciadas por la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, al llegar al Gobierno, fue la incorporación de un cómputo global de asesinadas en todas las fichas anuales de víctimas mortales. El recuento acumulado se incluyó a principios de julio con un total de 945 mujeres asesinadas y, cinco meses después, hay al menos 30 víctimas más.



Otra de las intenciones del Ejecutivo es la puesta en marcha una estadística oficial, separada de la de violencia de género, para contabilizar los casos de asesinatos y homicidios de mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja. En ésta se incluirán los crímenes de Laura Luelmo, la profesora que recientemente ha sido asesinada por un hombre en Campillo (Huelva), o el de Diana Quer, la joven madrileña asesinada por José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', en agosto de 2016.



La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género está trabajando desde el pasado mes de octubre en la recogida de datos sobre "todas las formas de violencia contra las mujeres por razones de género o motivos de sexo" con el objetivo de elaborar la base de datos, aunque no precisa cuando comenzará a publicarse.



ÚNICAMENTE EL 29,8% HABÍA DENUNCIADO



Según la estadística de mujeres víctimas mortales por violencia de género, actualizada a fecha 19 de diciembre, de las 47 mujeres asesinadas este año, la mayoría (33) no habían denunciado a su agresor. Únicamente en 14 casos se presentó denuncia 29,8% del total de las víctimas mortales.



De esa minoría de casos en los que había denuncia previa, en 13 había sido interpuesta por la propia víctima y solo en uno por otras personas de su entorno. Además, de los 14 casos de maltrato denunciados ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en cuatro de ellos las víctimas decidieron no continuar con el proceso.



Se habían solicitado medidas de protección en 11 de los casos, y se adoptaron en nueve de ellos. De hecho, estas medidas de protección a favor de la víctima estaban en vigor en cinco de los casos en el momento del asesinato.



Entre las víctimas mortales que constan entre las cifras oficiales está la que fuera novia de César Román, conocido como 'el rey del Cachopo'; o una joven de 21 años, cuyo novio de 14 le disparó con una escopeta en un campo de tiro de Las Gabias (Granada). La última víctima mortal incluida es una mujer de Manresa (Barcelona) que murió el pasado 15 de diciembre y cuyo marido ha sido acusado de desasistirla.



UN CASO EN INVESTIGACIÓN



En 2018, permanece en investigación un crimen de la mujer de la Orotava (Tenerife) y sus dos hijas menores de edad, que aparecieron muertas el 14 de julio, mientras que el presunto autor de los tres crímenes murió ahorcado.



En paralelo a la estadística oficial, la web 'feminicidio.net' lleva contabilizados 96 feminicidios y asesinatos de mujeres en el año 2018. En ellos se incluyen los 47 asesinatos de la base de datos oficial del Gobierno, pero también incluye otros dos crímenes de mujeres no confirmados como 'feminicidio íntimo', es decir, en el ámbito de la pareja.



En este recuento, también se añaden los denominados como 'feminicidios no íntimos', entre los que se incluye el asesinato de Laura Luelmo, y de otras cinco mujeres asesinadas a manos de hombres. También distingue entre 'feminicidios familiares', 'infantiles', 'por prostitución', otros feminicidios o asesinatos sin datos suficientes o por robo.



975 ASESINADAS EN 15 AÑOS



Desde hace 15 años en que hay estadísticas oficiales, un total de 975 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde el año 2006 se diferencia entre las que sí denunciaron a su agresor (206 mujeres) y las que nunca acudieron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para denunciar su maltrato (569 mujeres), que son la mayoría de las asesinadas.



Las asesinadas se contabilizan desde 2003, pero en las estadísticas oficiales se recogen las denuncias interpuestas por las víctimas de violencia machista solamente desde 2006. Ese año se aprobaron los registros en virtud de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.



De acuerdo al recuento realizado en base al registro oficial de víctimas mortales, de las 206 mujeres que denunciaron a su agresor por maltrato, alrededor de la mitad tenía alguna medida de protección vigente en el momento de su asesinato.

Violencia de género

