Casado pide a Sánchez que aplique de nuevo el 155 en una Cataluña "batasunizada"

Actualizada 08/12/2018 a las 16:06

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha dicho este sábado en un acto del partido en Murcia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe aplicar cuanto antes el artículo 155 de la Constitución en Cataluña ante "una Generalitat que está desbocada" tras agresiones a Mossos d'Esquadra y cortes de autopistas.



Casado ha advertido que de no hacerlo Sánchez estaría haciendo dejación de sus funciones, ya que su responsabilidad es garantizar la seguridad de los ciudadanos, y si antes había pedido también la aplicación del 155 para garantizar la seguridad de los catalanes, ahora lo pide "por seguridad de los Mossos", este viernes con varios heridos "sin el apoyo de sus mandos políticos, de su conseller de interior ni del presidente de la Generalitat, lo que es muy grave".



Ha indicado que el independentismo si quería romper España lo que está consiguiendo es romper Cataluña, por lo que advirtió que el Partido Popular no va a tolerar que rompan la convivencia de los catalanes con la "batasunización que se está haciendo en las calles y de la que el Gobierno será responsable si no pone coto".



"Se le ha ido de las manos al PSOE y a Torra y, por tanto, tienen que poner freno a esta conculcación de las libertades, y deben hacerlo aplicando el artículo 155", ha reiterado.



Y ha añadido que con ello se deberá tomar el control de los Mossos d'Esquadra, de las instituciones penitenciarias, de la educación, de los medios de comunicación y de la hacienda catalana, y para ello ha ofrecido la mayoría de votos del PP en el Senado aunque sea en solitario por parte de esta formación una vez que Sánchez proponga en el Consejo de Ministros la aplicación del artículo constitucional.



"¿Qué más tiene que pasar?, se ha preguntado, tras referirse además al corte este sábado de la AP-7 por parte de los CDR.



A su juicio, debe deponer a un Consejo de la Generalitat "que es absolutamente desleal y que de una vez por todas (Sánchez) tome el control de una Generalitat que está desbocada".

Selección DN+