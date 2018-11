Podemos convoca sus primarias para diciembre ante un probable adelanto electoral

24/11/2018 a las 06:00

Pablo Iglesias ya comienza a marcar perfil propio ante un inminente adelanto electoral. El secretario general de Podemos instó el viernes al Consejo Ciudadanos de la formación morada, el máximo órgano interno entre asambleas de inscritos, a prepararse para un nueva contienda electoral. Y en ella su principal rival volverá a ser el PSOE de Pedro Sánchez, desde el pasado junio su gran aliado en el Congreso.

Según fuentes de la dirección, la intención es celebrar primarias para elegir a su candidato a la Moncloa antes de las vacaciones de Navidad, un proceso al que Iglesias ya ha confirmado que se presentará.

En su intervención, el secretario general podemista dio la sensación de haber tirado la toalla con los Presupuestos para 2019. Ello a pesar de que si alguien había demostrado optimismo ante su aprobación con el apoyo de las fuerzas independentistas éste había sido Unidos Podemos. Pero el líder de la coalición izquierdista ve ahora más lejos que nunca el poder sacar adelante las cuentas. El principal responsable de la situación de bloqueo es el Gobierno, sostuvo Iglesias.

Si no hay Presupuestos se debe a "la incapacidad del Gobierno y su falta de voluntad" para encontrar los votos necesarios, añadió. Pese a apuntar al Ejecutivo socialista, el secretario general también pronunció críticas al soberanismo, que en un primero momento personificó en el diputado de Esquerra Gabriel Rufián. "Creo -señaló- que no miento si digo que el estilo parlamentario rufianista no sea en estos momentos la táctica más sensata, y sospecho que esto lo piensan muchos independentistas aunque mantengan prietas las filas".

En efecto, fuentes de Esquerra admitieron el jueves en privado su malestar con los escándalos de su coportavoz en el Congreso. Iglesias tampoco pasó por alto la negativa de Esquerra y PDeCAT a sentarse a negociar si no se dan pasos para mejorar la situación procesal de sus dirigentes presos a cuenta del 'procés'.

El clavo ardiente al que se ha agarrado Unidos Podemos es el marcado carácter social del su acuerdo presupuestario con el Gobierno, un pacto que, se ha repetido desde el partido morado, beneficiaría también a millones de catalanes tras años de recortes. Pero los soberanistas no han dado su brazo a torcer, ni siquiera la izquierdista Esquerra. Por eso el líder podemista lamentó que desde las fuerzas secesionistas no se haya interiorizado la necesidad de mantener "una estrategia más pragmática".

Con este panorama, para Iglesias la mayoría que permitió derribar a Mariano Rajoy con una moción de censura está "rota". Y eso que este jueves las formaciones que propiciaron la salida del popular de la Moncloa volvieron a unir fuerzas para avanzar en la reforma de la Ley Estabilidad en la de la ley hipotecaría para que los bancos se hagan cargo de este impuesto. Sin capacidad para aprobar los Presupuestos, el gobernar por decreto, como ha avanzado que pretende hacer Sánchez, es inviable, opinó el líder de Podemos ante la plana mayor de su partido. No obstante, del Consejo Ciudadano salió el compromiso de apoyar aquellos decretos que beneficien a la ciudadanía en caso de que Sánchez persista en mantener la legislatura con vida.

EN CAMPAÑA

"Es fundamental asumir todos los escenarios y que puede haber elecciones muy pronto", continuó Iglesias. La posibilidad de un adelanto de las generales llevó al dirigente morado a entrar en campaña. Lo hizo a la antigua usanza. Así, instó a los suyos a prepararse para resistir ante las élites económicas que tratarán de impedir que Podemos llegue al Gobierno, una posibilidad que las encuestas apuntan a muy lejana. Pero, al menos de puertas afuera, Iglesias considera que el soñado 'sorpasso' aún es posible. Para hacerlo realidad deberá batir a un PSOE al que los mismos sondeos colocan al alza. Este viernes, el secretario general azuzó la posibilidad de que los socialistas se inclinen a reeditar su pacto de febrero de 2016 con Ciudadanos. Aunque no imposible, parece improbable que Sánchez y Albert Rivera puedan llegar a acuerdos con posiciones tan dispares en la cuestión catalana. El secretario general de Podemos tampoco escatimó críticas a PP y Ciudadanos, quienes, a su juicio, han entrado en "una competición enloquecida por ver quien dice la burrada más facha".

