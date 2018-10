El Vaticano precisa que no se ha pronunciado sobre el lugar de la inhumación de Franco

Actualizada 30/10/2018 a las 15:52

El portavoz del Vaticano, Greg Burke, ha precisado este martes que durante la reunión entre el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, Parolin "en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación", aunque vio "oportuna" la solución de explorar otras alternativas al entierro en La Almudena a través del diálogo con la familia.



"A propósito de la reunión que mantuvieron ayer -por este lunes- el Secretario de Estado de la Santa Sede y la Vicepresidenta del Gobierno de España quiero precisar lo siguiente: el cardenal Pietro Parolin no se opone a la exhumación de Francisco Franco, si así lo han decidido las autoridades competentes, pero en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación", señala el comunicado de Burke publicado por la Santa Sede, este martes 30 de octubre. Tras la reunión, Carmen Calvo había señalado que "lo que acordamos fue estar de manera conjunta para encontrar una salida que obviamente no puede ser la Almudena".



Además, el Vaticano puntualiza que "es cierto que la señora Carmen Calvo expresó su preocupación por la posible sepultura en la catedral de la Almudena y su deseo de explorar otras alternativas, también a través del diálogo con la familia" y que al cardenal secretario de Estado "le pareció oportuna esta solución".



Así lo ha puntualizado la Santa Sede horas después de que Carmen Calvo haya anunciado en los pasillos del Congreso de los Diputados, que el Ejecutivo y la Iglesia han "acordado" trabajar juntos para "encontrar una salida" a esta situación que, "obviamente" no puede pasar por que los restos del dictador acaben en la cripta de la catedral madrileña.



"Lo que acordamos fue estar de manera conjunta tanto el Gobierno como la Iglesia Católica para encontrar una salida que obviamente no puede ser La Almudena", ha afirmado la vicepresidenta, en referencia a la reunión de este lunes 29 de octubre en el Vaticano.

