Podemos se suma a IU y apoya la campaña para reprobar al Rey en ayuntamientos

Actualizada 29/10/2018 a las 18:56

Podemos ha anunciado hoy su apoyo a la campaña que promoverá IU para pedir en más de mil ayuntamientos la reprobación del Rey y ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se una a PP y Cs para proteger a la Monarquía.

"Podemos entender que el PP y Cs protejan a la Monarquía teniendo en cuenta que la mayoría de los ciudadanos la considera una institución de derechas, pero que lo haga el PSOE y el Gobierno, que se supone que es moderno y feminista, nos parece un poco más raro", ha dicho en rueda de prensa la coportavoz de Podemos, Noelia Vera.

Una posición que Podemos ve avalada por una encuesta interna, en la que -según la formación morada- un 54 por ciento de los preguntados se muestra partidario de un referéndum para elegir entre Monarquía o República.

El propio secretario general del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Txema Guijarro, conociendo ya los datos de ese sondeo interno realizado por su partido, aseguraba la semana pasada que si el CIS cumple su compromiso de preguntar por la Monarquía en próximas encuestas "la clase política aquí se va a llevar una buena sorpresa".

Hoy han insistido en ello Noelia Vera y el secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, al mostrarse sorprendidos por la negativa del PSOE a que se investiguen en el Congreso las finanzas del rey emérito en el Congreso.

"Por supuesto vamos a apoyar esta iniciativa de IU, vamos a seguir insistiendo en que se investigue en cada espacio democrático posible", ha dicho Vera tras subrayar que "más de la mitad de la población quiere cuestionar el papel de la Monarquía y que se investigue si tuvo relación con la corrupción".

Con esos argumentos, Vera ha apuntado que su partido ve "positivo" "todo lo que sea poner en cuestión y en el debate el papel de la Monarquía y su relación con la corrupción".

Por eso critica también que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional la moción del Parlament de Catalunya contra el Rey cuando es una iniciativa que no tiene "vinculación jurídica" y que, en opinión de Podemos, se enmarca en el debate político, la libertad de expresión y el trabajo "ordinario" de cualquier parlamento autonómico.

Entiende además que esa posición del Parlament "no es de extrañar" después del papel del Rey el 1-O, que debió haber sido de "neutralidad" y no de "echar más leña al fuego".

"Nuestra posición no es echar más leña al fuego, sino proponer soluciones democráticas". "No tiene ni voz ni voto un ciudadano que no ha sido elegido por ninguno de los ciudadanos de este país", ha dicho sobre Felipe VI.

