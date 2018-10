Casado reprocha a Sánchez que no pelee por la cosoberanía de Gibraltar

Actualizada 24/10/2018 a las 10:45

El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no pelear por la cosoberanía de Gibraltar durante las negociaciones del "brexit", que, según él, abren una oportunidad para cambiar el estatus de este territorio.



Casado, en su réplica a la comparecencia en el Congreso de Sánchez para informar de los consejos europeos y la cumbre del euro de la semana pasada, ha reprochado al presidente que su "filosofía política" ante Gibraltar, como sobre Cataluña o el debate presupuestario, sea que "si sale, bien, y si no también".



Para el PP, ha subrayado, Gibraltar "es una línea roja", recalcando que el Peñón no es territorio británico sino que depende de las competencias exteriores del Reino Unido.



Por eso, una vez que Gran Bretaña salga de la Unión Europea, no puede tener ningún estatus relacionado con la UE a no ser que haya un acuerdo entre el Gobierno británico y el español.



Ha abogado, por tanto, a seguir negociando, poniendo sobre la mesa las propuestas del PP en este sentido, entre ellas, la doble nacionalidad, la creación de un área especial económica en Gibraltar y en el campo de Gibraltar y eliminar la verja.



Lo que no puede ser, ha dicho, es que en estas negociaciones para la salida de Reino Unido de Europa la posición de España sea que Gibraltar no va a ser "un escollo" en las negociaciones sobre el "brexit".

