El informe técnico que fue encargado por el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, sobre la sociedad patrimonial constituida con su esposa supuso "un perjuicio para los copartícipes", al "pagar más impuestos de los que les correspondería".



Duque ha hecho público este lunes el citado informe, firmado por el profesor titular de Derecho Financiero y Tributaria y socio director de Práctica Tributaria de IDEO Legal, Jesús Rodríguez Marquéz. Dicho informe fue encargado por el ministro a raíz de las informaciones publicadas sobre la sociedad Copenhague Gestores de Inmuebles SL constituída en 2005 con su mujer y a nombre de la cual se encuentra el chalé del matrimonio en Jávea (Alicante).



"Por si cabía aún alguna duda: ya tenemos el informe profesional sobre nuestra sociedad familiar. No la creamos para pagar menos impuestos, y estamos al corriente", publica Duque en su cuenta de Twitter.



Rodríguez Marquéz sostiene que la pareja no ha obtenido ningún "ahorro fiscal neto, pues la tributación a través de la sociedad ha sido superior a la que les hubiera correspondido como personas físicas" y atribuye este hecho a "un consejo profesional erróneo".



Asimismo, el experto en Derecho Financiero también asegura que Duque nunca "ha utilizado la sociedad para facturar servicios profesionales prestados por él mismo".



En cuanto a la renta que el ministro debe imputar a la sociedad derivada del uso de la vivienda, Rodríguez Marquéz avala que este alquiler está "correctamente declarado pero no se plasma en su contabilidad, pues existen discrepancias entre esta última las autoliquidaciones tributarias presentadas".

