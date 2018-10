La CE avisa a España por el riesgo de que no cumpla con el ajuste requerido

Actualizada 19/10/2018 a las 19:59

La Comisión Europea (CE) envió este viernes una carta formal a España en la que advierte de que puede haber un riesgo de que se desvíe del ajuste estructural que le exige Bruselas en 2019 y pide más información sobre las medidas incluidas en el borrador de presupuestos que Madrid le remitió el lunes.



En su misiva, el Ejecutivo comunitario señala que el borrador prevé un aumento nominal del gasto primario neto del 1,7%, "que excede el aumento máximo recomendado del 0,6%", así como que el esfuerzo estructural del 0,4% del PIB que prevé se queda por debajo del 0,65 % recomendado por las instituciones.



"Basados en la limitada información disponible, no podemos excluir un riesgo de alguna desviación del esfuerzo requerido", añade.



El Ejecutivo comunitario cuestiona también que España cumpla con las normas que exigen la reducción de la deuda pública.



La Comisión considera que el borrador "no da una imagen completa de las medidas planeadas" y pide a España que le proporcione "toda la información necesaria sobre las medidas, en particular en lo que se refiere a su impacto presupuestario".



Por otra parte, Bruselas señala que aún no se han presentado los presupuestos en el Congreso y pide al Gobierno que, "si hubiera diferencias sustanciales" entre el borrador que le ha remitido y el que finalmente vaya a la Cámara, envíe "tan pronto como sea posible un borrador de presupuesto actualizado" a la Comisión y al Eurogrupo.



En este sentido, insta al Gobierno español a informarle sobre cualquier decisión fiscal que vaya a ser tomada en las próximas semanas.



España debe ahora enviar su respuesta a la Comisión a más tardar el 22 de octubre para que esta pueda emitir una opinión definitiva sobre el presupuesto español.



"La Comisión Europea desea continuar un diálogo constructivo con España para llegar a una valoración final", dice la misiva, que está firmada por el director general de Asuntos Económicos y Financieros del Ejecutivo comunitario, Marco Butti, y dirigida al secretario general del Tesoro español, Carlos San Basilio.

ECONOMÍA RESPONDE QUE EL AJUSTE ESTÁ DENTRO DE LOS MÁRGENES

Por su parte, el Ministerio de Economía y Empresa ha respondido a la carta de la Comisión Europea en la que advierte al Gobierno de que el borrador de Presupuestos podría incumplir el esfuerzo estructural de reducción de déficit para el año que viene, afirmando que esta desviación se encuentra "dentro de los márgenes de flexibilidad previstos".



En un comunicado, Economía admite que el ajuste estructural del 0,4% está por debajo del 0,65% recomendado el pasado mes de junio por las instituciones europeas, aunque considera que se ajusta a las normas de estabilidad contempladas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.



El Plan Presupuestario remitido esta semana por el Gobierno a Bruselas contempla una reducción del 0,9% del déficit de las Administraciones Públicas, un superávit primario del 0,6% del PIB, un ajuste estructural del 0,4% y una reducción de la deuda pública del 1,5% del PIB.



Además, el Ministerio que dirige Nadia Calviño argumenta que "a diferencia de años anteriores", cuando estas cartas de la Comisión eran firmadas por el vicepresidente y el comisario europeos, esta vez se trata de un "documento técnico" en el que se solicita una información con el fin de "facilitar el análisis" de los servicios de la Comisión.



Según señala Economía, dicha información adicional será enviada a la Comisión "dentro del plazo fijado", es decir, hasta el lunes 22. Estos datos incluirán el escenario presupuestario inercial a las políticas constantes y el detalle de los anteproyectos de Ley adoptados este viernes en el Consejo de Ministros, lo que permitirá una valoración "adecuada" por parte del organismo europeo.

