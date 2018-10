La fiscal general pide que se les deje trabajar con tranquilidad en Cataluña

Actualizada 15/10/2018 a las 09:52

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha pedido este lunes que se deje trabajar al ministerio público "con tranquilidad" ante la causa del 'procés' y ha pedido que no se entre en "conjeturas" sobre cómo será el escrito de acusación contra los dirigentes independentistas implicados.

Segarra ha hecho estas declaraciones antes de asistir a un desayuno informativo con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como invitada y después de que varios medios elucubraran este fin de semana sobre las penas que puede pedir la Fiscalía para los investigados.

"Estamos ante una causa muy compleja; querría que hasta el momento en que no se nos dé el traslado para formular el escrito de conclusiones provisionales se nos deje trabajar con tranquilidad y no se entre en conjeturas que en todo caso no proceden de la Fiscalía", ha manifestado Segarra.

La fiscal general del Estado no ha querido ni avanzar cuándo se presentará el escrito provisional de acusación y se ha limitado a señalar que será cuando les dé traslado el Tribunal Supremo de la confirmación del fin de la instrucción

"Cuando sea el momento procesal oportuno se dará el escrito de acusación y se explicará a la opinión pública y a la prensa", ha concluido.

Etiquetas Desafío independentista

