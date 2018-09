Duque niega haber tenido la intención de evadir y promete subsanar posibles errores

28/09/2018 a las 18:48

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha negado este viernes cualquier "intencionalidad" de evadir impuestos a través de la sociedad que creó para comprar un chalé en Jávea (Alicante) y ha garantizado que "subsanará" cualquier error que puedan encontrar los "nuevos" asesores a los que ha pedido que estudien el caso.

"Jamás he tenido ninguna intencionalidad de evadir impuestos ni de obtener ninguna ventaja fiscal indebida. Lo único que puedo decir es que, si hay alguna cuestión que ofrezca alguna duda o algún error que hayamos cometido que se deba subsanar, está en manos de unos asesores y lo subsanaremos y se hará lo que haga falta para cumplir con todas las obligaciones tributarias", ha explicado en declaraciones a los medios en el marco de la reunión de ministros de la UE sobre innovación.

"No sé si estos nuevos asesores encontrarán que he pagado de más o de menos, pero lo que sea lo arreglaremos", ha insistido el titular de Ciencia, Innovación y Universidades, aunque este mismo jueves, horas después de que saliera a la luz el caso, aseguró que "no ha habido ahorro real de impuestos en absoluto".

En cualquier caso, ha asegurado que "por supuesto" remitirá pruebas a Hacienda si este organismo se lo solicita en el caso que tenga que "hacer frente a alguna obligación tributaria que por algún error anterior" no haya pagado.

AUTOALQUILER A PRECIO DE MERCADO

Además, el ministro ha negado haber dicho que había pagado un autoalquiler a precio de mercado y a continuación se ha disculpado por hablar de cosas que no entiende. "Todas estas cuestiones técnicas, me resulta muy difícil responder. Realmente estamos centrándonos ya en una cuestión técnica que en Ingeniería no he estudiado. Con tanta cámara prefiero no hablar de cosas que no entiendo", ha argumentado.

Por otro lado, Duque ha señalado que ya ha hablado sobre con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que ha "concluido" que esta cuestión "no debería tener absolutamente ningún problema". También ha negado que haya puesto su cargo en manos del presidente, porque no cree que "la cosa ni siquiera merezca hacer esa consideración". "Hemos hablado y hemos explicado las cosas", ha zanjado.

Finalmente, cuando ha sido preguntado por si está dispuesto a dar explicaciones en el Congreso de los Diputados, Duque ha respondido que "al Congreso siempre hay que ir".

