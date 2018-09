El Gobierno denuncia una "cacería" y un "brutal acoso" de la oposición

Actualizada 28/09/2018 a las 14:40

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha denunciado este viernes una "cacería" y un "brutal acoso" por parte de los partidos de la oposición contra el Ejecutivo que alcanza ya el "ataque personal".



En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Celaá ha culpado de esa campaña de acoso "que ha traspasado límites más allá de los razonable" a una "minoría" representada por el PP y Ciudadanos, partidos que, a su juicio, no han asumido que han perdido el poder "democrática y constitucionalmente".



Frente a estos ataques, la portavoz del Gobierno ha garantizado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez vino a "limpiar" la vida política y seguirá "limpiando" y "no va a parar de trabajar".



En su opinión, esa "campaña de acoso" provoca "bochorno", no solo en el PSOE sino en otros sectores políticos "de centro y liberales" que, asegura, "están mostrando su repulsa ante esta cacería".



Celaá ha criticado con dureza la negativa de la Mesa del Congreso -en la que PP y Cs tienen mayoría- de tramitar de urgencia la reforma de la Ley de Estabilidad para suprimir el veto del Senado a los objetivos de déficit.



Una decisión, en la que ambos partidos actúan "como una sola voz", y que ha calificado de "arbitraria", "inaudita" e "inaceptable" y que está bloqueando la aprobación de unos presupuestos con un aumento de 6.000 millones de euros destinados a políticas sociales.



"Esperamos sentido de Estado", ha añadido la portavoz del Gobierno, que ha lamentado que se haya pasado "de la impunidad de antaño a la persecución" aunque ha garantizado que el Gobierno seguirá "en la brecha" y no va a parar "de trabajar".

