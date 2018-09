La Audiencia Nacional ordena investigar adjudicaciones del PP de Camps a Gürtel

Actualizada 27/09/2018 a las 13:56

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la reapertura de la investigación sobre las adjudicaciones de la Generalitat valenciana a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, concretamente para saber quién las ordenaba, después de las revelaciones de Francisco Correa, Ricardo Costa y Álvaro Pérez 'el bigotes' durante el juicio por la financiación irregular del PP valenciano que apuntaban directamente al expresidente autonómico Francisco Camps.



El tribunal atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado julio pidió la reapertura de esta pieza 5 del 'caso Gürtel' para que el juez de instrucción José de la Mata investigue las eventuales indicaciones que podría haber recibido la ex directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars para la adjudicación de determinados contratos a la mencionada empresa del Grupo Correa.



El Ministerio Público solicitó la reapertura después de que el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa asegurara que fue Camps quien decidió contratar a Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.



El líder de Gürtel, Francisco Correa, dijo en ese mismo juicio que estos contratos fueron ordenados por altos cargos del PP valenciano, mientras que Álvaro Pérez, el responsable de las empresas de la trama en la Comunidad Valenciana, también mencionó el nombre de Camps.



De estas revelaciones, dice el tribunal, "se podría desprender que la contratación directa de Orange Market por la Administración valenciana era por decisión de las primeras autoridades y la realización y montaje del stand de grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 podría ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el PP en la Comunidad Valenciana".



Los magistrados explican en su auto que la influencia de estas revelaciones en el juicio es "fácil de comprender, dada la íntima relación entre ambas causas en las que son coincidentes muchos de los acusados".



AVERIGUAR SI FUE IBARS O AUTORIDADES SUPERIORES



En este caso, añaden, se trata de averiguar si Dora Ibars, en su calidad de directora general de Promoción Institucional, es quien adoptó las decisiones finales en lo relativo a la contratación directa de Orange Market o bien "tal decisión fue adoptada por otras autoridades superiores jerárquicamente a la acusada, a las que se refirieron los acusados en el juicio".



En ese juicio sobre la financiación irregular del PP valenciano, Ibars declaró en calidad de testigo y aseguró que no se reunió "con ninguna persona de Orange Market para tratar asuntos relacionados con campañas electorales ni con nadie del PP ni del Gobierno valenciano para hablar de presupuestos".



Sin embargo, tras lo dicho por Costa, Correa y Pérez ahora la Sala de lo Penal ordena reabrir la pieza 5 en la que se imputaba a Ibars la contratación directa de la sociedad Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y un pen drive que se iba a utilizar como regalo institucional, un procedimiento en el que, para sustraerse del control administrativo, las partes acordaron la emisión de varias facturas hasta alcanzar el valor del precio cobrado por Orange Market, de 88.975,59 euros, de los que se llegaron a pagar 58.580,96 euros.



En segundo lugar, la Fiscalía acusaba a Ibars por hechos relativos a la participación de Orange Market como adjudicataria, de forma directa, del montaje del stand para grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur de 2009, con participación de varias instituciones y organismos oficiales a los que se obligaba a contratar con Orange Market, utilizando el mismo sistema del fraccionamiento del precio en varias facturas.

