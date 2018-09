Iceta: "La prisión preventiva de los soberanistas está durando demasiado"

Actualizada 27/09/2018 a las 14:20

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que la prisión preventiva de los políticos soberanistas encarcelados "está durando demasiado", y ha subrayado que no sabe "cómo encaja el delito de rebelión en lo que sucedió en Cataluña".



En un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, el líder del PSC ha considerado que queda "poco tiempo para el juicio y hay que dejar actuar a la justicia", y sobre un posible indulto ha pedido que no se subvierta la presunción de inocencia.



El primer secretario de los socialistas catalanes también ha ofrecido "la receta de Iceta" que pasa, según ha dicho, por "hablar ahora y negociar cuando se pueda" y priorizar "lo urgente, y lo urgente en Cataluña es el autogobierno".



Iceta ha reconocido que para "hablar, vamos un poco tarde pero para cambiar las leyes, tenemos tiempo".



Y a la justicia, ha señalado, "corresponde dictar sentencias y a la política buscar soluciones, y si no hay reconciliación, habremos fracaso".

