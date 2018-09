Casi el 70% de los encuestados en el CIS quiere reformar la Constitución

Actualizada 25/09/2018 a las 14:32

Casi el 70% de los españoles considera necesario reformar la Constitución de 1978 y, de ellos, cerca de la mitad aboga por una "reforma importante" de la ley de leyes que cumplirá 40 años el próximo mes de diciembre, según se desprende del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente a este mes de septiembre.

En concreto, el 69,6% de los consultados defiende la necesidad de acometer esa reforma, frente a un 15% que considera que no hay que tocar la Carta Magna. Entre los partidarios de hacer cambios, el 49,3% apuesta por una modificación "importante" del texto constitucional, un 32% prefiere una "pequeña reforma" y sólo el 14% reclama "una reforma casi total".

COORDINAR COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN Y SANIDAD

Además, de entre quienes piden reformarla en mayor o menor grado, son mayoría (32,4%) los que defienden hacerlo para lograr una mejor coordinación de competencias en educación y sanidad, seguidos de los que piden aprovechar la reforma para incrementar la transparencia y el control de la actividad política (28,9%).

En tercer lugar figura el 22,7% que plantea una reforma para mejorar la protección de los derechos sociales, mientras que, con un 19,3%, empatan los defensores de cambiarla para garantizar una mayor igualdad de las mujeres y para regular las competencias de las comunidades autónomas.

La necesidad de revisar la Carta Magna para incrementar la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía en general la respalda el 17,2%, un 16,7% reclama hacerlo para modificar el sistema electoral y un 12,6% para aquello que afecta a la sucesión de la Corona.

NO PREGUNTA POR MONARQUÍA O REPÚBLICA

Todas estas respuestas no son espontáneas, sino que los encuestados eligen las posibilidades de reforma que les ofrece el CIS, que no ha incluido ninguna pregunta sobre si conviene o no modificar la Constitución para cambiar la Monarquía por una República.

En este contexto, un 6,3% de los encuestados reclama modificar la Carta Magna para "otros aspectos" distintos a los ofertados por el CIS. Casi el mismo porcentaje (6,4%) pide revisarla para repensar las competencias de Senado, un 3,4% para profundizar en la integración de España en la UE y un 2,6% pide una reforma sobre la manera de nombrar a las comunidades autónomas.

Además, el CIS se ha interesado sobre la opinión que tienen los españoles sobre la Transición. Para el 67,3% este periodo "constituye un motivo de orgullo", frente al 22% que opina lo contrario.

UN 22% CUESTIONA LA TRANSICIÓN

Pero 40 años después son más quienes cuestionan el funcionamiento de la democracia española que quienes lo elogian. Así, un 42,6% se declara "muy o bastante satisfecho" con el mismo, por un 54,8% que confiesa estar "poco o nada satisfecho".

En paralelo, los que muestran su insatisfacción con el funcionamiento del Parlamento (71,1%) triplican a los que están safisfechos (21,8%). Para el 76% los parlamentarios prestan demasiada atención a problemas de poca importancia, y sólo un 14% cree que discuten las cuestiones que sí preocupan a la ciudadanía.

Te recomendamos

Etiquetas Barómetro del CIS

Selección DN+