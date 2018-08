Rivera compara la agresión por los lazos amarillos con la de los guardias civiles en Alsasua

Actualizada 29/08/2018 a las 10:17

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha comparado este miércoles la agresión que sufrió una mujer el pasado sábado en Cataluña por retirar lazos amarillos en el Parque Ciutadella de Barcelona con la que sufrieron dos guardias civiles y sus novias en Alsasua en octubre de 2016: "Me recuerda a lo que pasó allí".

En una entrevista en Antena 3, el líder 'naranja' ha asegurado que en ambas agresiones se produjo "una paliza en toda regla" y es por ello por lo que existe la misma denuncia por delito de odio en el caso de la mujer agredida en Barcelona y en la agresión de los guardias civiles de Alsasua.

"Habrá quién quiera justificarlo pero yo soy incapaz de hacerlo porque creo que la violencia no tiene cabida en democracia. En vez de decir que es una pelea entre dos personas, es mejor decir que esto no tiene cabida en democracia", ha opinado Rivera.

Precisamente Ciudadanos ha convocado este miércoles tarde una manifestación en Barcelona para defender a quienes retiran lazos amarillos y en "repulsa" a la agresión que sufrió esa mujer en presencia de sus tres hijos menores de edad.

"MENOS CARTAS Y MÁS ACCIONES"

Al ser preguntado por la carta que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, remitió este martes al consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, en la que afirma que la seguridad pública, de acuerdo a la legislación, es competencia exclusiva del Estado, Albert Rivera ha defendido que "lo que tiene que hacer el Gobierno" es, en su opinión, retirar los símbolos independentistas.

Considera que, hasta que no se quiten los lazos amarillos de los espacios públicos, "no se recuperará la convivencia en Cataluña" y es por ello por lo que ha instado al Ejecutivo central a actuar para que no lo hagan los independentistas.

"ESTAMOS ROMPIENDO LAS REGLAS DE LA DEMOCRACIA"

"No puedo compartir que me ocupes el espacio público porque es mío y es de todos los españoles. A mí ni se me ocurriría para imponer mis ideas llenar todas las plazas de símbolos de Ciudadanos", ha agregado el líder 'naranja'.

Según ha asegurado, existe una sentencia de julio que dice que los ayuntamientos tienen que retirar las banderas separatistas. "No puede haber una bandera de un partido porque si no, estamos rompiendo las reglas de la democracia", ha aseverado.

Por otra parte, Rivera ha afirmado que España es el país "más democrático del mundo", ya que considera que la existencia de los partidos independentistas supone "un ejemplo de pluralidad absoluta".

