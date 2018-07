La gran mayoría de los vascos (81%) sigue mostrándose relativamente satisfecha con el Estatuto de Gernika y entre las alternativas posibles al actual estatus de autogobierno, es muy minoritario, y en descenso, el 9% que apuesta con claridad por una posición de ruptura soberanista.



Estos datos están contenidos en el último Euskobarómetro, el sondeo que semestralmente elabora la Universidad del País Vasco, presentado este viernes en Bilbao por su director, Francisco Llera.



A su juicio, el estudio evidencia un reforzamiento del autogobierno vasco y "un alejamiento" de la ciudadanía vasca respecto al 'procés' catalán.



Según el trabajo, elaborado mediante 600 encuestas en mayo y cuya presentación coincide con un momento de debate sobre el autogobierno vasco, el 20% de los vascos sigue sin querer cambios en el actual estatus, el 36% se conforma con que se completen las transferencias y el 28% apuesta por ampliar el autogobierno.



La postura a favor de la ruptura soberanista (9%) como alternativa a la situación actual desciende 7 puntos en los últimos seis meses.



EH Bildu se divide ahora entre la opción soberanista (32%) y la ampliación del autogobierno (33%), según el trabajo.



Los deseos de independencia siguen siendo minoritarios en la sociedad vasca (28%). De celebrarse un referéndum, el "no" a la independencia (37 %) volvería a ganar al "sí" (32%), aunque este rechazo retrocede 10 puntos en el último semestre (hacia la abstención) y el "sí" avanza ligeramente (2 puntos).



El rechazo a la independencia se reforzaría si ésta supusiese una salida de la UE (en este caso el "sí" se reduciría al 28 %).



El estudio indica que vuelve el predominio no nacionalista en la sociedad vasca tras un empate en el anterior semestre y en un contexto de división crónica entre nacionalistas (45%) y no nacionalistas (51%).



Con una subida semestral de 7 puntos, una mayoría del 65% mantiene la compatibilidad de identidades vasca y española.



El sondeo evidencia que de celebrarse hoy un referéndum estatutario el apoyo mayoritario explícito de los vascos al Estatuto (51%) casi se igualaría al obtenido en el referéndum de 1979 (53 %), con una recuperación de 21 puntos en los últimos cuatro años.



Si se celebrase un referéndum sobre la Constitución española, el "sí" (30 %) se recuperaría (+5 puntos) y volvería a superar al rechazo (28%).



El director del Euskobarómetro ha concluido que la sociedad vasca "continúa alejada del 'procés' catalán que, lejos de enrarecer la política vasca, refuerza su apoyo al autogobierno (el 'sí' al Estatuto sigue batiendo récords) y rechaza la independencia (el 'no' supera al 'sí'), si bien cuestiona la aplicación del 155 ".



El estudio refleja que el 58% de los vascos rechaza la aplicación del artículo 155 en Cataluña, pero también son mayoría (51%) quienes ven negativa la actuación del independentismo catalán tras las elecciones autonómicas.



En el sondeo, superado en algunos aspectos por la rapidez de los últimos acontecimientos políticos que han deparado un cambio de Gobierno en España, una mayoría de vascos (48%) respalda el apoyo que el PNV dio a los presupuestos del anterior Ejecutivo del PP.



Los vascos aprueban con un 5,4 al Gobierno del lehendakari, Iñigo Urkullu, que mejora (3 décimas) su situación anterior.

