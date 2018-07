El candidato a presidir el PP Pablo Casado ha considerado este lunes que sería una "conjura palaciega" sentarse ahora a acordar una candidatura unitaria antes de la celebración del congreso extraordinario del PP, como ha planteado la otra candidata, Soraya Sáenz de Santamaría.



En una entrevista en la Cope, Casado ha insistido en la necesidad de celebrar un "debate ideológico" con Sáenz de Santamaría y ha descartado la integración porque aún no ha terminado el proceso electoral interno y unirse ahora sería como intentar "amañar el resultado" de un partido de fútbol en el tiempo de descanso.



Casado ha reclamado el debate público con esta otra candidata a presidir el partido porque cree que es el momento de volver a abordar la ideología y los principios de los que se ha hablado "poco" en los últimos tiempos del PP en el Gobierno, cuando "hacer lo urgente impedía hacer lo importante".



Además, ha instado a respetar las normas de cara a la segunda vuelta del proceso interno para que decidan los compromisarios entre las dos candidaturas que resultaron ganadores de la primera y ha dicho que le "sorprende" que haya ahora diferencias sobre la culminación de este proceso.



Ha advertido de que hace "mucho daño" este debate porque deslegitima el proceso y "empieza a molestar a los compromisarios" que son los que tiene que votar en el congreso, y más después de que él y la candidatura de Sáenz de Santamaría hayan quedado "casi en empate técnico" en la primera vuelta.



A su juicio, sería "positivo" que los cuatro candidatos que no pasaron de la primera vuelta, así como los presidentes autonómicos y provinciales, digan públicamente con quién están, aunque ya ha constatado que estas candidaturas y la suya están "de acuerdo en lo esencial", que es el modelo de partido y de proyecto para España.



Además cree que los compromisarios deben tener libertad de voto, por lo que ha apelado a los responsables provinciales y autonómicos para que no haya llamadas "ni de indicación de voto ni de presiones".



Casado ha reiterado que con María Dolores de Cospedal le une una "línea programática" y está hablando con ella, que fue presidenta de Castilla-La Mancha, al igual que hablará también con el resto de barones autonómicos pero para tratar no sobre cargos sino "de lo que necesita el partido".



"Si gano, voy a dar cabida al resto de equipos del resto de candidatos y si pierdo no voy a plantear ningún palo en la rueda", ha garantizado, pero ha insistido en que es necesario un debate para determinar cuál es el modelo de partido.

