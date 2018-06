El Gobierno confirma que exhumará los restos de Franco con o sin el apoyo del PP

"Veremos la fecha y el momento de una decisión que por supuesto tomaremos", con esta frase durante su entrevista en TVE Pedro Sánchez confirmó que el traslado de los restos de Francisco Franco fuera del Valle de los Caídos no tiene marcha atrás, que sólo falta conocer el cuándo y el como de un paso que ni Felipe González ni José Luis Rodríguez Zapatero se atrevieron a dar. El presidente del Gobierno dejó claro que está decidido a reactivar la proposición de ley que el PSOE registró en diciembre del año pasado en el Congreso para reformar la Ley de la Memoria Histórica y que, entre sus medidas, contempla la exhumación del dictador. La iniciativa socialista dispone además de los apoyos necesarios para salir adelante, ya que contaría con el respaldo asegurado de Unidos Podemos, PNV y las fuerzas independentistas, la misma mayoría que permitió a Sánchez ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy. La duda es la posición que adoptará el PP, pero el Ejecutivo seguirá adelante aún sin los populares. Si la reforma no salió adelante en su momento fue por el veto del Gobierno de Mariano Rajoy, que argumentó que materializarla conllevaría un gasto extra de más de 200 millones de euros en los Presupuestos, criterio que avaló la Mesa del Congreso con los votos a favor de PP y Ciudadanos. Pero este veto ha desaparecido con el cambio de Gobierno.



La intención de llevar a cabo la revisión de la Ley de Memoria Histórica la a avanzó el sábado el secretario de Justicia del PSOE, Andrés Perelló. Él mismo la puso sobre la mesa este lunes en la reunión de la comisión ejecutiva socialista, que Sánchez presidió por primera vez desde su llegada a la Moncloa. La dirección del PSOE no tomó ninguna decisión al respecto aunque desde el Gobierno se confirmó la determinación de exhumar los restos de Franco con o sin el apoyo del PP, y entregárselos a su familia para que les dé sepultura fuera del mausoleo. La vicepresidenta Carmen Calvo garantizó que "se dará cumplimiento a lo que el Congreso ya decidió que se hiciera". Por la noche Sánchez insistió en que "el Gobierno no puede gobernar contra el Parlamento". El jefe del Ejecutivo y su número dos abrieron así una segunda vía para la exhumación, al hacer referencia a la votación en la Cámara baja de mayo de 2017 en la que se apoyó, con las únicas abstenciones de PP y Esquerra Republicana, instar al Gobierno al traslado de Franco. El Ejecutivo de Rajoy se negó después a seguir el criterio de la mayoría del Congreso. "No es buena idea", zanjó el entonces portavoz Iñigo Méndez de Vigo, quien abogó, además, por "no abrir viejas heridas". Pero el Gobierno ha cambiado y con él su criterio. Según Sánchez, "es una cuestión de cerrar heridas, no de abrirlas". Consenso Oscar Puente, portavoz de la dirección del PSOE, consideró que "es el momento" de tomar una decisión sobre la tumba del dictador aunque destacó la intención del Gobierno de actuar sin precipitación y tratando de "generar las menores estridencias posibles". La intención de los socialistas es alcanzar el mayor consenso en este asunto, algo que no parece factible con el PP. Con las principales figuras del partido inmersas en el proceso de sucesión de Rajoy, las reacciones a la posible exhumación de Franco han llegado de segundos espadas de las formación. El vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, se preguntó si ésta es una preocupación para los españoles, mientras que el presidente madrileño, Angel Garrido, advirtió de que es "un hecho que puede causar dolor a muchas personas". De momento, el Gobierno ya ha dado el paso de encargar un "profundo estudio jurídico" sobre la exhumación, según reveló este lunes la ministra de Justicia. Dolores Delgado.

