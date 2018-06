Advierten de que el País Vasco y Cantabria pueden convertirse "en un nuevo Calais"

El Sindicato Profesional de Policía (SPP) ha advertido de que el País Vasco, al igual que Cantabria, puede convertirse "en un nuevo Calais", con el aumento exponencial de polizones que se está registrando en el Puerto de Bilbao y los campamentos que se instalan. Este problema centrará las Primeras Jornadas Internacionales sobre Policía y Fronteras que se celebrarán el jueves de la próxima semana, 21 de junio, en Bilbao.

El presidente del SPP en el País Vasco, Luis Alberto García González, ha recordado que, con los ferrys que unen Vizcaya con Reino Unido, "se ha disparado la intrusión de polizones que intentan llegar a Inglaterra".

En este sentido, ha explicado que, tras desmantelarse los campamentos de Calais, en Francia, los inmigrantes "han bajado hacia la cornisa cantábrica" de España, y aunque también han llegado hasta Asturias y A Coruña, el 80% de ellos se concentran en Euskadi y Cantabria.

De esta forma, los polizones, en su mayoría albaneses, se esconden en los buques de pasajeros y el año pasado se registraron más de 3.000 "intrusiones", cifra que este año ha crecido exponencialmente.

LAS EMPRESAS NAVIERAS

García González ha afirmado que su pretensión es concienciar sobre este problema y ha recordado que incluso "las empresas navieras han amenazado con cambiar el ferry de lugar". En este sentido, ha afirmado que cada inmigrante irregular que se detecta por la Policía inglesa en Reino Unido supone para la compañía 4.000 euros de multa y la obligación de trasladarle escoltado con vigilancia de seguridad privada.

"Entre unas cosas y otras, cada polizón que ha estado en destino, supone 20.000 euros a la compañía naviera. Después, si se han metido en los camiones de transporte de alimentos, hay que tirar la carga", ha indicado.

El presidente del SPP ha destacado que, si no se ataja a tiempo el problema que se está creando en el Puerto de Bilbao, con la instalación de campamentos, y no se adoptan medidas, "esto se puede convertir en un nuevo Calais". "Cuando las mafias no pueden entrar por un lugar y se tapa esa vía, se abre otra", ha añadido.

JORNADAS

Durante las jornadas se analizará esta cuestión desde el origen de los inmigrantes, pasando por el tránsito, para acabar en el destino, Reino Unido.

El comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Vizcaya, José Carlos Llorente García, expondrá el problema que existe en el Puesto Fronterizo marítimo de Vizcaya y el crecimiento exponencial de la inmigración clandestina a través de él. Además, ofrecerá datos del aumento del número de polizones.

Asimismo, dos representantes de la Policía albanesa, el Chiefcommissar Saimr Boshnjaku y el Commissar Gentian Hilla, ofrecerán un perfil de los ciudadanos de esa nacionalidad, que suponen la mayoría de los que utilizan la frontera marítima de Bilbao "para acceder irregularmente al Reino Unido", así como las "características y modus operandi de las organizaciones delictivas que los trasladan a Bilbao".

Además, policías franceses describirán la situación de la frontera con el Reino Unido después del desmantelamiento de los campamentos de Calais y el destino de las personas que se refugiaban allí. Por su parte, miembros de la Policía del Reino Unido departirán sobre si los inmigrantes, una vez en su destino, se integran en la sociedad o caen en la marginalidad y en la delincuencia.

El acto de apertura correrá a cargo del jefe superior de Policía del País Vasco, José Antonio Santamaría Sáez; el presidente del SPP en Euskadi, Luis Alberto García González; y el secretario general del sindicato, Jesús Lira Calvo, mientras que procederá a la clausura la subdelegada del Gobierno en Vizcaya, Covadonga Aldamiz-Echevarría González de Durana.

Al final de las intervenciones, habrá un coloquio con los asistentes. La entrada es libre, aunque están dirigidas, principalmente, a profesionales de la Policía. A la jornada, se ha invitado a la Ertzaintza, la Guardia Civil y personal que trabaja en el Puerto. Este seminario será el primero que el SPP celebrará, y pretende que organizar otras jornadas de forma periódica para tratar temas de actualidad.

