Mujeres indias conducen su vida

Nagalakshmi se quedó viuda muy joven con un niño de 3 años y una bebé de ocho meses. Pero su familia, sus amigos y vecinos, en vez de apoyarla, como sería lo habitual en occidente, la dejaron de lado. “Creían que por haber muerto mi marido, yo les traía mala suerte”, relata. Y su caso no es el único. Las mujeres indias que viven solas, ya sean viudas o madres solteras, son totalmente relegadas por la sociedad. Con el fin de apoyarlas para sacar adelante a su familia y ser dueñas de su propio destino, la Fundación Vicente Ferrer (FVF) acaba de lanzar la campaña ‘Destino: Igualdad’, con motivo del Día Internacional de la Mujer (el 8 de marzo) y que concluirá el próximo 7 de mayo, Día de la Madre. Para ello, ha enseñado a veintitrés mujeres a conducir mototaxis (conocidos popularmente como rickshaw en el país asiático). ¿El objetivo? Conseguir su independencia económica y estar más cerca de la igualdad de género en el espacio público.

La presidenta de la FVF, Anna Ferrer, confesó en el acto de entrega de llaves de los primeros vehículos lo siguiente: “Llevo más de cincuenta años en India y es la primera vez que me subo a un rickshaw conducido por una mujer”. Con esta independencia económica, insisten responsables de la fundación, las mujeres “sacarán adelante a sus familias, ganarán en autoestima y romperán la discriminación hacia las madres solas”. Hasta ahora, confiesa Nagalakshmi, no había mujeres conductoras en su pueblo. “Yo soy la única y por eso me miran con respeto”. Ha recibido además clases de autodefensa y prevención de acoso sexual.