Rusia lanza un nuevo bombardeo masivo contra ciudades y objetivos civiles de Ucrania

Tras el anterior bombardeo masivo del pasado 10 de febrero, que fue la represalia de Moscú por el recibimiento como un héroe que en Europa dispensaron al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Kiev esperaba otro ataque a gran escala coincidiendo con el aniversario del comienzo de la guerra.

Sin embargo, las fuerzas rusas lo han desencadenado apenas finalizaron las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, durante la noche y madrugada del miércoles al jueves. Zelenski ha calificado esta nueva andanada de "tácticas miserables".

Todavía no se ha terminado de contabilizar el número de muertos, el balance provisional habla de una decena, pero ya es sabido que los misiles han llegado hasta Leópolis, en la parte más occidental del país, pasando por Odessa, Zaporiyia, Dnipró, Járkov, y, por supuesto, Kiev, la capital.

En total, se han visto afectadas por la lluvia de bombas y misiles 10 de las 27 regiones del país. Los desperfectos causados por la incursión, además de cercenar vidas humanas, han destruido infraestructuras, principalmente energéticas.

Járkov tiene completamente cortado el fluido eléctrico, el de agua y la calefacción, situación que se repite en otras muchas zonas de Ucrania.

La central nuclear de Zaporiyia también tiene interrumpido el suministro eléctrico, en donde han tenido que conectar generadores diésel, según informa el operador Energoatom, que ha alertado del peligro de que se produzca un accidente de consecuencias imprevisibles.

En la región de Leópolis un misil cayó sobre una barriada residencial de dachas -casas de verano- pequeñas, provocando, según el gobernador local, cinco muertos. El jefe de la administración de la Presidencia ucraniana, Andriy Yermak, dio cuenta de cuatro fallecidos en la ciudad de Jersón al alcanzar las bombas una estación de transporte. En Dnipró, según las autoridades regionales, perdió la vida un hombre y dos personas resultaron heridas.

Maxim Marchenko, gobernador de Odessa, declaró que los ataques destrozaron centrales eléctricas y causaron desperfectos en edificios de viviendas. El gobernador de la región de Jmelnitski, Segii Gamalii, también denunció impactos contra "infraestructuras críticas".

En Kiev hubo heridos, según el alcalde, Vitali Klichkó, quien informó de cortes eléctricos en un 15% de los hogares de la capital. Los bombardeos dejaron multitud de vehículos incendiados o agujereados por la metralla, según fotos de usuarios difundidas a través de las redes sociales.

El mando del Ejército ucraniano aseguró que Rusia lanzó 81 misiles, de los que 34 fueron derribados por los sistemas de defensa aérea. "La pasada noche, el enemigo lanzó un ataque masivo de misiles contra infraestructuras críticas en Ucrania. Disparó 81 misiles desde diferentes bases. Ucrania destruyó 34 misiles de crucero", afirmó el comandante en jefe del Ejército ucraniano, Valeri Zaluzhni.

Tras los ataques de hace un mes, Ucrania había logrado prácticamente reparar las infraestructuras dañadas y restablecer los servicios de luz, agua y calefacción.

A la espera de armamentos Esta nueva serie de bombardeos tiene lugar mientras las fuerzas ucranianas esperan la llegada de armamentos de Estados Unidos y la Unión Europea, que tienen ya apalabradas nuevas ayudas por valor de varios miles de millones de euros.

Pero, según el Ministerio de Defensa ruso, "en respuesta a las acciones terroristas organizadas por Kiev en la región de Briansk el pasado 2 de marzo las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa llevaron a cabo un ataque masivo de venganza". La nota castrense rusa señala que "han sido golpeados elementos clave de infraestructura militar, energética y de la industria militar de Ucrania con armas de alta precisión, incluyendo cohetes hipersónicos Kinzhal (.) todos los objetivos seleccionados fueron destruidos".

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, ha dicho a través de Twitter que Rusia no atacó objetivos militares. Según sus palabras, el ataque masivo ruso con cohetes y vehículos aéreos no tripulados no alcanzaron ninguna infraestructura militar, fueron simple barbarie".

