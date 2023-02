Un reportero navarro en la guerra:"Rusia ya ha perdido; lo que no sabe es si Ucrania puede ganar"

Fermín Torrano Echeandía, periodista free lance de Zizur Mayor, comenzó a hacer gestiones para viajar allí. Le faltaba el chaleco antibalas, pero la llamada de otro reportero de guerra, Marc Marginedas, le acabó de animar. Dos días después ya estaba en la frontera polaca. Torrano, de 27 años, confiesa que cuando hacía prácticas en Deportes en Diario de Navarra , ya quería seguir el camino del corresponsal de guerra. El año que terminó la carrera, de Erasmus en Polonia, viajó al Dombás en guerra. Volvió en 2021 y también ha estado tres veces en Liberia. Tras la invasión ha trabajado en Ucrania casi medio año en dos periodos: de febrero a julio de 2022 y desde noviembre hasta hace apenas unos días, cuando volvió a España. Dentro de no mucho, regresará a informar sobre la guerra. Hace un año, cuando se despertó y se encontró en la tele con la invasión de Ucrania periodista free lance de Zizur Mayor, comenzó a hacer gestiones para viajar allí. Le faltaba el chaleco antibalas, pero la llamada de otro reportero de guerra,, le acabó de animar. Dos días después ya estaba en la frontera polaca., confiesa que cuando hacía prácticas en Deportes en Diario de Navarra , ya quería seguir el camino del corresponsal de guerra. El año que terminó la carrera, de Erasmus en Polonia, viajó al Dombás en guerra. Volvió en 2021 y también ha estado tres veces en Liberia. Tras la invasión ha trabajado en Ucrania casi medio año en dos periodos: de febrero a julio de 2022 y desde noviembre hasta hace apenas unos días, cuando volvió a España. Dentro de no mucho, regresará a informar sobre la guerra.

¿Qué es lo que se ve en Ucrania un año después de la invasión?

Lo que ha cambiado es que al principio la guerra afectaba a todas las regiones, todos los ciudadanos tenían un sentimiento de terror y de miedo. Este año ha quedado relegada al este y al sur. La vida en Kiev y en el oeste, aunque no es normal, sí ha vuelto a la situación de años anteriores.

Usted ha estado en el Dombás. ¿Cómo está ahí la situación?

En Bajmut, que parece que va a caer pronto, nos cayeron varios ataques de misiles al lado. La mayoría de los edificios están destrozados, no queda casi nadie, hay tanques por la ciudad, militares operando drones porque las trincheras están apenas a unos pocos kilómetros...

¿Haber resistido un año anima a los ucranianos, les cansa?

Mucha gente, incluso militares, pensaba que Ucrania caería en días, pero los periodistas que habíamos estado allí antes sabíamos que el ejército era bastante bueno. Aunque no se pudiera comparar al ruso, no debería desmoronarse. Lo que unió mucho al país es que al principio golpearon a todos. Aunque seas prorruso si tiran una bomba a tu casa no te unes al enemigo. Un señor en Odesa me dijo que lo único bueno que ha hecho Putin es unirles como nación. Un año después están convencidos de que no les queda otra que pelear,. Entre 2014 y 2022 hubo varios acuerdos de paz que nunca se cumplieron. La gente ha entendido que no les queda otra opción que ganar la guerra; todo lo demás será perder, porque Rusia es más poderosa y en un momento u otro volverá a ocuparte.

¿Qué cree usted que pasará?

No tengo la bola de cristal, pero si la ayuda occidental llega a Ucrania ellos están dispuestos a morir. La cuestión es si van a ser capaces. Rusia, si no recibiera la ayuda de China, no tendría tanto poderío. Sus mejores unidades han sido destrozadas, es verdad que tienen carne de cañón, pero... Creo que Ucrania tienen posibilidades.

A Putin le queda la baza nuclear.

Es su gran baza, pero a veces en el póker si muestras una baza demasiado buena, te quedas sin nada. Si Putin usa esa baza , tampoco gana. Lo cierto es que Rusia ya ha perdido, la pregunta es si Ucrania puede ganar. Depende de si el resto le apoyamos.

¿Cómo nos ven los ucranianos a los aliados europeos?

Es una montaña rusa y depende del pragmatismo de cada uno. Están agradecidos pero también se preguntan por qué les damos armas a los doce meses y no en el segundo mes. Saben que ese retraso cuesta que un hijo, un padre o un hermano esté en un cementerio. Es un sí pero no, que es comprensible. Y depende del momento. Cuando España anunció que les darían unas lanzaderas, nos saludaban muy agradecidos.