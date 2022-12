Condenan a Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, es condenada por corrupción. La justicia ha hablado. Aunque para cientos de ciudadanos el fallo no es nada justo. Los jueces del Tribunal Federal 2 sentenciaron a la política a seis años de prisión, y la inhabilitaron de forma perpetua a ejercer cargos públicos, por "administración fraudulenta en perjuicio de administración pública", según el fallo, que siguió de forma virtual la acusada desde su despacho en el Congreso.

El pueblo argentino se levantó este martes contra el veredicto. Desde horas antes de que la justicia emitiera el fallo, los seguidores de la política alieron a las calles en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, provocando cortes en varias vías, para mostrarle su apoyo en el caso, en el que se la acusa junto a otros doce imputados de presunta corrupción por la obra pública vial en Santa Cruz en sus dos periodos al frente del país (2007-2015). Bajo la consigna de "frenar el golpe y liberar a Cristina", el partido Miles y la Federación Tierra Vivienda y Hábitat encabezaron a la mañana una movilización hasta los tribunales. El objetivo con ello es que "sea un nuevo 17 de octubre", afirmó el líder de la convocatoria, Luis D'Elía', en referencia al de 1945, cuando Juan Domingo Perón (político y fundador del peronismo) fue liberado tras ser arrestado por opositores militares después de que miles de obreros se movilizaran para exigir su puesta en libertad. También protestaron este martes la Asociación de Trabajadores del Estado y la formación Frente Patria Grande. En total, sumaron más de 600 personas.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Ante la situación, y con el fin de evitar posibles enfrentamientos, las autoridades aplicaron un fuerte dispositivo de seguridad en los alrededores del Palacio de Justicia y los tribunales de Comodoro Py. Según recoge el diario 'Clarín', el operativo constó de un triple vallado con unos 300 elementos y alrededor de 200 agentes de seguridad. También hubo efectivos de la Brigada Antiexplosivos de la Policía Federal y de Bomberos. Al menos ocho agentes custodiaron a los tres jueces del caso para evitar que fueran atacados tras leer el veredicto, según 'La Nación'.

Todo es una "persecución política", afirmaron los seguidores de la vicepresidenta, recalcando el mismo motivo que asegura Fernández para salir absuelta de la conocida 'causa Vialidad', que puede implicar una pena de hasta doce años de prisión y su posible inhabilitación para ocupar un cargo público. Según el equipo legal de la política, ella no iría a la cárcel a corto plazo ya que goza de inmunidad al ser vicepresidenta y tendría que ser destituida de su cargo en un juicio político antes de poder ser enviada a prisión.

Pero para Kirchner todo estaba dicho antes del veredicto.

Tras tres años y medio de audiencias, ayer concluyó un juicio en el que, tal y como anunció la víspera, asumía que sería condenada. Se ha sentado en el banquillo de los acusados como supuesta partícipe en una trama ilegal para defraudar al Estado mediante la concesión de obras públicas en Santa Cruz, aunque ella siempre ha defendido que es víctima de una "persecución política". La Fiscalía estima la cantidad defraudada en hasta 5.321 millones de pesos (unos 31 millones de euros). Fernández afirmó que los jueces "puestos" por el expresidente Mauricio Macri "le protegen a él" y también a quienes intentaron acabar con ella a principios de septiembre, cuando sufrió un intento de asesinato al regresar a su hogar tras una sesión en el Congreso y un individuo le apuntó a la cara con una pistola. Aunque el agresor no llegó a efectuar ningún disparo porque el arma se encasquilló. A pesar del dictamen, Kirchner ha dejado claro que seguirá en política. "Opinar y decir lo que me parece que hay que hacer para salir y construir un país mejor para nuestra gente, a eso no voy a renunciar nunca", alegó con firmeza. Uno de sus abogados, Gregorio Dalbón, publicó en Twitter que "jamás podrán condenar sus ideas". El senador Mariano Recalde está "convencido" de que la sentencia "está escrita desde hace mucho tiempo y será condenatoria", vaticinó en una entrevista con la radio FutuRock, en la que sentenció que "se tiene que acabar con la dictadura judicial".