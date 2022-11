Trump arremete contra DeSantis, su posible rival en las primarias republicanas

criticado este jueves al gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, al calificarlo como un "gobernador promedio", todo ello después de su victoria en las elecciones de medio mandato y que se especule con su nombre como candidato a las presidenciales de 2024. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump haeste jueves al, al calificarlo como un "gobernador promedio", todo ello después de su victoria en las elecciones de medio mandato y que

"NewsCorp, que es Fox, el Wall Street Journal y el que ya no es el gran New York Post (...), está decidido a apoyar al gobernador 'Ron DeSanturrón', un gobernador republicano promedio con excelentes relaciones públicas", ha escrito Trump en su red social Truth y ha recogido 'The Hill'.

Trump ha atribuido el éxito político de DeSantis como gobernador al clima en su estado, así como a que el exmandatario le mostró su respaldo en las elecciones de 2018.

De hecho, el expresidente ha asegurado que DeSantis se acercó a él "en estado desesperado" mientras estaba "políticamente muerto" en 2017 para pedirle un respaldo.

Asimismo, ha agregado que "'Ron DeSanturrón' está jugando" al no responder preguntas sobre si se postulará para presidente en 2024, según ha recogido el citado diario.

DeSantis es visto como el principal rival de Trump para la nominación republicana en las elecciones de 2024 si ambos deciden postularse.

Tras conocerse la posibilidad de que el gobernador de Florida presentara su candidatura a las primarias republicanas, el expresidente estadounidense volvió a burlarse de él y aseguró que contaba con un 71 por ciento de apoyo entre la militancia, frente a un 10 por ciento de aprobación para DeSantis.