Borrell avisa que el Ejército ruso sería "aniquilado" en caso de ataque nuclear contra Ucrania

el Ejército ruso sería "aniquilado". El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell , ha avisado este jueves de que la UE, la OTAN y Estados Unidos responderán a Rusia en caso de que Moscú decida llevar a cabo un ataque nuclear contra Ucrania, afirmando que

En un discurso en la ciudad belga de Brujas pronunciado ante la Academia Diplomática Europea, el jefe de la diplomacia europea ha asegurado que Moscú no puede permitirse "faroles" sobre el uso de armas nucleares. "Tiene que estar claro que los que apoyan a Ucrania, Estados Unidos, la OTAN y la UE, no están con faroles tampoco", ha subrayado.

"Un ataque nuclear tendrá respuesta. No una respuesta nuclear, pero una respuesta tan potente militarmente que el Ejército ruso sería aniquilado", ha advertido Borrell, recalcando que Europa vive un "momento serio" de la historia en el que los Veintisiete deben demostrar su "unidad" y "total firmeza".

Se trata de la primera vez que un alto cargo europeo habla concretamente de la respuesta que daría Occidente a un ataque nuclear ruso en Ucrania. Por el momento, la OTAN ha evitado detallar cual sería su contestación, aunque el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, afirmó el miércoles que el uso de armas nucleares "tendría graves consecuencias para Rusia".

"Rusia sabe que una guerra nuclear no se puede ganar, nunca se debe librar. Y, por supuesto, también estamos siguiendo de cerca la postura nuclear rusa. No hemos visto ningún cambio, pero nos mantendremos alerta", indicó el ex primer ministro noruego.

Este jueves los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen en Bruselas en una nueva reunión dominada por la agresión rusa a Ucrania, y en concreto las amenazas nucleares del Kremlin. En este marco, los ministros aliados han discutido la situación en un encuentro del Grupo de Planificación Nuclear de la OTAN.

INTEGRAR A LA RUSIA POST-PUTIN

Frente a los estudiantes de la escuela diplomática europea, el exministro español ha defendido continuar apoyando a Kiev militarmente y buscar la vía diplomática "cuando sea posible". "Tenemos que estar listos para hacer tanto como hacemos ahora en las negociaciones de paz. El mundo necesita que la guerra pare", ha señalado.

Pese a que Europa sufre consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, como el auge de precios de la energía, Borrell ha pedido elevar la vista y pensar en los millones de personas, principalmente en África y Oriente Próximo, para los que los efectos son "más difíciles".

A su juicio, Europa debe estar preparada para un periodo de inestabilidad por la situación en Ucrania y a la vez, debe pensar en un "nuevo orden de seguridad". En este marco, Borrell ha instado a los jóvenes diplomáticos a pensar en un nuevo orden mundial y cómo integrar a la Rusia post Vladimir Putin en ese futuro esquema.