Biden advierte a Putin de que no use armas nucleares en Ucrania

Estados Unidos, Joe Biden, instó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, a no usar armas nucleares ni químicas en Ucrania y le advirtió de que se convertirá en el mayor "paria" del mundo si lo hace. El presidente de, instó a su homólogo ruso,, a no usar armas nucleares ni químicas en Ucrania y le advirtió de que se convertirá en el mayor "paria" del mundo si lo hace.

"No, no, no lo haga. Cambiará el rostro de la guerra como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial", dijo en una entrevista con el programa "60 Minutos" de la cadena CBS.

En un extracto del programa avanzado este sábado, el periodista Scott Pelley preguntó al presidente sobre la eventual respuesta de Estados Unidos si Putin usara armas nucleares o químicas para cambiar el curso del conflicto en Ucrania.

Biden respondió que habría "consecuencias" y que los rusos "se convertirían en los mayores parias que el mundo ha visto nunca".

"La respuesta dependerá del alcance de lo que hagan", se limitó a decir el líder demócrata en la entrevista, que se emitirá íntegramente el domingo.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero, Estados Unidos ha impuesto en coordinación con sus aliados sanciones al sector financiero ruso, a Putin y a decenas de funcionarios, empresarios y oligarcas de ese país, además de enviar ayuda militar a Kiev.

La guerra, estancada en el este de Ucrania desde hace meses, abrió esta semana una nueva fase con la retirada rusa en la región de Járkov, que limita con el Donbás.

Estados Unidos considera que China y la India están aumentando "la presión" hacia el Kremlin para que acabe la guerra, después de que sus líderes, Xi Jinping y Narendra Modi, expresaran a Putin su preocupación por las consecuencias del conflicto.