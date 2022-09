Zelenski asegura que los rusos utilizan la central de Zaporiyia como arma nuclear

el Ejército ruso utiliza la planta nuclear de Zaporiyia como arma, según ha declarado en una entrevista a la cadena estadounidense ABC News. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski , ha asegurado que, según ha declarado en una entrevista a la cadena estadounidense ABC News.

"Verás, ocuparon nuestra estación nuclear, seis manzanas. La más grande de Europa. Significa seis veces Chernóbil; significa el mayor peligro en Europa", ha afirmado Zelenski, antes de añadir que esto "significa que usan armas nucleares".

En este sentido, el mandatario ucraniano ha aseverado que no debería haber personal militar: "No debería haber ningún equipo militar en el territorio. No debería haber trabajadores de la planta rodeados de personas con armas de fuego", ha agregado.

La central nuclear de Zaporiyia, ubicada en el sureste de Ucrania, ha sido objeto de varios bombardeos en las últimas semanas. Kiev y Moscú se han recriminado mutuamente ataques en las inmediaciones de la planta nuclear, mientras que las tropas rusas son las que en este momento están ocupado el lugar.

Naciones Unidas ha advertido constantemente del peligro que supone luchar en la región de Zaporiyia por la posibilidad de una catástrofe en el lugar. Actualmente, inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (OIEA) se encuentran en las instalaciones para evaluar y supervisar cualquier daño.

Este sábado, el director general de la OIEA, Rafael Grossi, comunicó que la central había sido desconectada, aunque podía recibir electricidad mediante una línea de reserva.

Zelenski ha explicado que no está considerando un cierre controlado de la planta para evitar fugas de radiación por la dependencia energética del país respecto de esta infraestructura, sobre todo de cara al invierno.

"Sé que a los rusos les gustaría que los reactores se desconectasen de la red ucraniana para conectarla a la red rusa, pero nosotros no estamos de acuerdo con estas ideas", ha zanjado.