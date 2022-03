El crucero más grande del mundo acoge a cerca de 7.000 personas

Se llama 'Wonder of the seas' y es el crucero más grande del mundo, un colosal barco con, que puede alojar hasta cerca de, por ejemplo, a toda la población del barrio de Azpilagaña de Pamplona . Con esa capacidad, no es de extrañar que disponga de una tripulación de 2.300 personas para estar a la altura. Tras su viaje inaugural desde Florida hacia el Caribe, hará escala por el Mediterráneo, y atracará al menos en los puertos de Barcelona , Palma de Mallorca, y en las cercanías de Roma y Nápoles a lo largo de la primavera.