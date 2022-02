Pasaporte covid: ¿cuándo caduca para viajar? ¿Sin la tercera dosis?

viajar a cualquier país de la Unión Europea deberá estar muy atentos a la vigencia de su Consejo Europeo celebrado en el mes de diciembre, a partir de este martes, Aquellos que deseendeberá estar muy atentos a la vigencia de su pasaporte covid . Tal y como acordaron los veintisiete países miembros en elcelebrado en el mes de diciembre, a partir de este martes, 1 de febrero, comenzarán a caducarse los expedidos hasta el momento.

¿Cuándo caducará este documento? En el mismo instante en el que hayan transcurrido nueve meses sin actualizarlo con la dosis de recuerdo. En casi todos los casos, obliga a la inoculación de la tercera dosis dentro de ese periodo. La excepción son aquellos que recibieron la monodosis de Janssen, que deberán actualizar su pasaporte con una segunda vacuna.

De momento, se ha decidido que aquellas personas que sí hayan recibido esta dosis de refuerzo verán prorrogada de manera indefinida la vigencia de este documento. En cuanto a la validez del certificado de recuperación (que justifica haber pasado la enfermedad) será de 180 días. Y respecto a las pruebas diagnósticas, las PCR se aceptarán con un periodo máximo de 72 horas antes del viaje, pero el test de antígenos solo con 24 horas.

Antes de viajar es conveniente conocer qué restricciones de entrada están vigentes en cada país ya que, aunque hay algunas comunes, otras son específicas de cada territorio.

EL CASO ESPECÍFICO DE LOS CONTAGIADOS

Una de las dudas que ha surgido respecto a la validez de este documento ha sido qué deben hacer aquellas personas que han pasado la enfermedad. Hace escasas fechas se anunciaba un relevante cambio en el periodo que tenían que esperar las personas contagiadas para poder ponerse la dosis de refuerzo, pasando de cuatro semanas a cinco meses.

situación que afecta a miles de personas que han pasado la covid en esta sexta ola protagonizada por ómicron. De hecho, muchas de ellas La ampliación de este intervalo hace que existan casos en los que esas personas incumplirían el periodo de nueve meses entre la segunda y tercera dosis si esperan esos cinco meses antes de ponerse de nuevo la vacuna. Es unaprotagonizada por ómicron. De hecho, muchas de ellas ponían en duda la necesidad de vacunarse tras contagiarse con ómicron.

¿Qué deben en estos casos aquellas personas que quieran viajar? Según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, los periodos estimados para recibir la vacuna son recomendaciones: “se pueda recibir vacuna a las cuatro semanas, sin perjuicio de que hay una recomendación a los cinco meses". Así que si hay un interés por actualizar el pasaporte para poder viajar, se podrá recibir la dosis de refuerzo.

UN PASAPORTE A LA BAJA DENTRO DE ESPAÑA

Y mientras la Unión Europea lo tiene claro, en España se ha abierto un debate sobre la utilidad de este documento. Asturias y Cataluña se han unido en los últimos días a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura y ya no exigirán el certificado covid para acceder a la hostelería o al ocio nocturno. País Vasco y otras diez autonomías lo mantienen porque lo siguen considerando útil.

El futuro del pasaporte está en el aire en España. Para muchos, ya ha cumplido la doble misión de presionar a los reacios a vacunarse, bajo riesgo de quedar aislados de la vida social, y reducir la transmisión del virus en entornos donde habitualmente se relajan las medidas de protección personal.

"El pasaporte covid ha tenido cierta influencia en condicionar que algunas de las personas que no se habían vacunado lo hayan hecho, pero quedan aún tres millones sin querer vacunarse (mayores de 12 años y sobre todo de 29-59) y yo no creo que vaya a tener más impacto", señala el experto en Salud Pública José Martínez Olmos.

"Es evidente que ha producido un aumento en la cobertura vacunal", resalta Fernando Moraga-Llop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Mientras, en el resto de Europa, con un potente movimiento negacionista, la disyuntiva entre vacunarse o dejar de ver a amigos y familiares sí elevó, de modo notable, el ritmo de pinchazos.

Pero, como demuestran los datos, no se ha logrado reducir los contagios. "Con delta, el pasaporte covid sí servía porque las vacunas tenían eficacia para reducir las infecciones, pero con ómicron, eso no sucede", argumenta Moraga-Llop. Y aun así, el pasaporte covid sigue vigente en once autonomías. "No veo ningún problema en que se pida, no hace daño, y la gente que va a un establecimiento puede sentirse más segura", señala este experto, que esgrime una analogía: "Cuando pago en un local con tarjeta de crédito, quiero que me pidan el DNI. Pues aquí igual".