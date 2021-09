El papa Francisco dice que ni se le pasó por la cabeza renunciar al pontificado

se encuentra bien y "hace vida normal" después de su operación de colon, que tiene previstos varios viajes y que ni se le "pasó por la cabeza" renunciar al pontificado, en una entrevista concedida a la radio española COPE. El papa Francisco aseguró que, que tiene previstos varios viajes y queen una entrevista concedida a la radio española COPE.

En la entrevista de hora y media a la emisora de la conferencia episcopal española, el papa dio detalles de su operación, de la que le extirparon "33 centímetros de intestino" y acalló los rumores sobre su salud y sobre una posible renuncia.

Afirmó que fue un enfermero que trabaja desde hace 30 años en el servicio sanitario quien "le salvó la vida" porque le dijo: "Usted tiene que operarse", a pesar de que le habían aconsejado otras opciones como curarse con antibióticos.

Pero confirmó que ahora está muy bien, lleva "una vida normal" y "puede comer de todo", aunque todavía tiene que tomar medicación porque, explica "el cerebro tiene que registrar que tiene 33 centímetros menos de intestino".

Sobre si la operación afectará a su próximo viaje a Budapest y Eslovaquia del 12 al 15 de septiembre, reconoció que "quizás en este primer viaje un poco más, porque uno tiene que reponerse del todo", pero "al final va a ser igual que los otros, ya lo va a ver".

E incluso explicó que además de su viaje a Glasgow (Reino Unido) en noviembre para participar en la cumbre del clima, conocida como COP26, también tiene previsto en su agenda viajar a Chipre, Grecia y Malta y que deja abierta la puerta a una visita a Santiago de Compostela (España) por el Año Santo Xacoveo, aunque en Europa solo elige países pequeños.

EL PAPA: "NUNCA SE ME PASÓ POR LA CABEZA RENUNCIAR"

Sobre los rumores de renuncia que publicó un diario ultraconservador italiano, explicó que se enteró "mucho después", cuando se lo comentó una periodista de Cope, y que "nunca" se le había "pasado por la cabeza".

"Siempre que un Papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave", aseguró.

El pontífice se mostró muy sorprendido: "¡Yo no sé de dónde han sacado la semana pasada que yo iba a presentar mi renuncia! ¿Qué palabra habrán tomado en mi patria? De ahí salió la noticia".

"Y dicen que fue un revuelo, cuando a mí ni se me pasó por la cabeza. Delante de interpretaciones que nacen un poco distorsionadas de alguna palabra mía yo me callo, porque aclarar es peor", añadió.

AFGANISTÁN: NO SE TUVIERON EN CUENTA TODAS LAS EVENTUALIDADES

Sobre la salida de las tropas estadounidenses y sus aliados de la OTAN de Afganistán y si la población ha sido "dejada a su suerte", Francisco contestó: "Por lo que se ve aquí no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades".

Y citó a la canciller alemana, Angela Merkel, a la que calificó como "una de las grandes figuras de la política mundial", cuando el pasado 20 de agosto en Moscú dijo: "Es necesario poner fin a la política irresponsable de intervenir desde fuera y de construir en otros países la democracia, ignorando las tradiciones de los pueblos".

"No sé si habrá una revisión o no, pero ciertamente hubo mucho engaño de parte quizás de las nuevas autoridades. Digo engaño o mucha ingenuidad, no entiendo. Pero yo aquí vería el modo. Y esto de la señora Merkel creo que subraya", agregó.

ESPERA LA INOCENCIA DE BECCIU

Sobre el juicio por irregularidades financieras y corrupción en el Vaticano al que se enfrentan 10 personas, entre ellas el cardenal Angelo Becciu, cuando era sustituto de la Secretaria de Estado, el papa se refirió que ha sido posible gracias al "progreso en la consolidación de la justicia del Estado vaticano".

"No le tengo miedo a la transparencia ni a la verdad. A veces duele, y mucho, pero la verdad es lo que nos hace libres", dijo Francisco.

Sobre Becciu, a quien el papa le obligo a dimitir y renunciar a sus derechos de cardenal, explicó que quiere "de todo corazón que sea inocente". "Fue un colaborador mío y me ayudó mucho. Es una persona a la que tengo cierta estima como persona, o sea que mi deseo es que salga bien", pero "ahora es la justicia es la que va a decidir".

SOY UN PECADOR, QUE TRATA DE HACER EL BIEN

Respecto a la eutanasia, reiteró sus opiniones y argumentos en contra citando la cultura del "descarte" que prevalece y que ahora se usa bajo el tema de la "la compasión, para que no sufra…” pero que "la Iglesia pida ayudar a morir con dignidad. Eso siempre lo ha hecho".

Mientras que sobre la lucha contra la pederastia en la Iglesia, Francisco aplaudió la labor de la comisión de Defensa de Menores. Creo que las cosas se están haciendo bien. De hecho, se ha progresado y cada vez se progresa más", dijo antes de añadir que también "es un problema mundial y grave".

"Yo me pregunto a veces cómo ciertos gobiernos permiten la producción de pedopornografía. Que no digan que no se sabe. Hoy en día con los servicios de inteligencia se sabe todo. Un gobierno sabe quién en su país produce pedopornografía. Para mí esta es de las cosas más monstruosas que he visto", aseveró.

El papa habló también de algunos asuntos personales como que ha salido "escondido" del Vaticano sólo en tres ocasiones para visitar algunas casas, pero que siempre después se supo en los medios y que siempre ha sido muy "abuelero" y por ello cuenta anécdotas de sus abuelos.

Y que sigue con su promesa de no ver la tele, ni siquiera la Copa América, aunque la ha encendido para ver: "cuando asume un presidente o un accidente aéreo, lo veo, esas cosas… pero no soy adicto a ello".

Añadió que le gustaría que le recordasen como "un pecador que trata de hacer el bien".