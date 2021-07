Boris Johnson da marcha atrás y entrará en aislamiento tras el positivo de su ministro de Salud

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha dado marcha atrás a su decisión de ignorar la cuarentena a pesar del positivo confirmado el pasado sábado por su ministro de Salud, Sajid Javid, y ha decidido que entrará ahora en un proceso de autoaislamiento.

Tanto Johnson como su ministro de Finanzas, Rishi Sunak, registrados oficialmente como "contactos" del ministro Javid, tenían intención de participar en un llamado "programa piloto" que les permitiría trabajar con cierta normalidad, aunque bajo supervisión. Ambos han tenido que revertir su decisión tras las críticas recibidas.

Ahora, Johnson permanecerá aislado en la sede del Ministerio de Finanzas, donde recibió la visita de los especialistas médicos, y "continuará llevando a cabo reuniones con ministros de forma remota", según un comunicado recogido por Sky News.

"Analizamos brevemente la idea de una participación en el programa piloto", ha explicado Johnson, que permancerá aislado hasta el 26 de julio, "pero creo que es mucho más importante que todos sigan las mismas reglas".

El ministro de Finanzas también procederá a entrar en cuarentena. "Si bien el piloto de prueba y rastreo es bastante restrictivo y solo permite el desempeño asuntos gubernamentales esenciales, reconozco que incluso la mera sensación de que las reglas no son las mismas para todos es un error", ha hecho saber Sunak en Twitter. "Con ese fin, me aislaré como de costumbre y no tomaré parte en el piloto", ha concluido.