Borrell exige la liberación de Navalni y Moscú responde con los presos del 'procés'

Actualizada 06/02/2021 a las 06:00

El Alto Representante de la Unión Europea de Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, mantuvieron este viernes en la capital rusa un duelo dialéctico a cuenta del encarcelamiento del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, y del paralelismo que Moscú dice ver con respecto a los presos del 'procés' independentista en Cataluña. Durante la rueda de prensa conjunta ofrecida tras las conversaciones que ambos mantuvieron, Borrel solicitó a su anfitrión la puesta en libertad de Navalni y una "investigación transparente" sobre las causas del envenenamiento que sufrió el pasado mes de agosto en Siberia.

A tal demanda Lavrov respondió que "los líderes independentistas catalanes están en prisión por organizar un referéndum, una decisión que la justicia española no ha revocado pese a que tribunales de Alemania y Bélgica fallaron en contra". El ministro de Exteriores ruso añadió que, pese a lo sucedido "con los catalanes enjuiciados", "España ha defendido su sistema judicial y ha pedido no dudar de sus decisiones. Eso es lo que queremos que haga Occidente en términos de reciprocidad" con el caso Navalni. Según sus palabras, el caso de los presos del 'procés' constituye un ejemplo "de las múltiples situaciones que se dan en Europa cuando los tribunales levantan sospechas de haber adoptado decisiones motivadas políticamente". En relación con la segunda solicitud de Borrel, Lavrov volvió a cuestionar que el principal adversario político del presidente Vladímir Putin fuera envenenado e insistió en que Moscú no ha recibido de Alemania ninguna prueba de ello. El jefe de la Diplomacia rusa contestó también a los reproches sobre la forma con la que las fuerzas del orden rusas están disolviendo las manifestaciones en apoyo de Navalni, asegurando que "en Europa y Estados Unidos también se han dado casos de brutalidad policial".

El viaje de Borrel a Moscú ha sido el primero en cuatro años de un jefe de la diplomacia europea y se producetras un largo periodo de desencuentros. Lavrov subrayó la necesidad de normalizar las relaciones y aseguró a su interlocutor que "estamos dispuestos a responder a cualquier cuestión que nos plantee". Según sus palabras, "no es normal que las dos grandes potencias del continente europeo mantengan unas relaciones como las actuales".

Ya durante la rueda de prensa, el ministro de Exteriores ruso anunció que "hemos acordado mantener todo los canales en nuestras relaciones incluso en los temas en donde hay discrepancias, que no son pocos (...) y evitar que las cosas sigan degradándose hasta el punto de conducir a una situación imprevisible". Según Lavrov, "hemos constatado nuestra disposición a cooperar de forma pragmática cuando haya un interés común".



"MOMENTO DIFÍCIL"

Borrell, por su parte, reconoció que las relaciones entre Moscú y Bruselas atraviesan un "momento difícil", entre otras cosas, por el trato que está sufriendo Navalni. Declaró que "los temas relacionados con el estado de derecho, los derechos humanos, la sociedad civil y las libertades políticas siguen siendo centrales para nuestro futuro común". Al mismo tiempo, el exministro de Exteriores español hizo hincapié en que son muchos los vínculos existentes entre Europa y Rusia, especialmente en el aspecto económico y cultural. "Rusia es parte de Europa", afirmó.

Entre los temas de cooperación bilateral que Lavrov y Borrell trataron este viernes estuvo el de la vacuna rusa Spútnik V y su posible distribución a los países de la UE. El Alto Representante europeo dijo que el fármaco ruso "es una buena noticia para la humanidad porque significa que vamos a tener más herramientas para afrontar la pandemia". Borrell señaló que la certificación de la Spútnik V por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que permitiría ser administrada en los países europeos, "abriría otra vía dado que estamos haciendo frente a una escasez de suministros de vacunas". Lavrov corroboró que en la UE "hay varios países interesados en producir la Spútnik V en su territorio".

En plena visita a Moscú del Alto Representante de la Unión Europea, el Ministerio de Exteriores ruso, con cuyo titular se reunió, anunció además la expulsión de tres diplomáticos europeos, uno alemán, otro polaco y un tercero de Suecia. El motivo de la medida, según explicó la Cancillería rusa, fue haber participado en manifestaciones de protesta "ilegales" en demanda de la liberación de Navalni.