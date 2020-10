¿Quién es quién en la familia de Donald Trump?

Donald Trump es el presidente más famoso del planeta, pero quizá no todo el mundo conozca a los miembros de su familia más allá de su mujer Melania Trump y su hijo pequeño. Por ello, vamos a repasar quiénes forman parte de la misma y a qué se dedican.

Aunque no ocupan la primera plana, los miembros de la familia Trump suelen acaparar los focos cada vez que el presidente de los Estados Unidos es noticia por algún asunto, especialmente si resulta polémico en algún sentido. De ahí que, aparte de él, tanto su esposa como sus hijos, incluso las exparejas de Donald Trump, sean rostros reconocibles.

En primer lugar, Trump ha estado casado en tres ocasiones. Su primera mujer fue Ivana, una modelo procedente de la República Checa con la que estuvo hasta 1992, la cual se convirtió en una figura importante dentro de los negocios de la familia Trump.

Un año después de terminar su matrimonio con Ivana, Donald Trump se casó con Marla Ann Maples, de Dalton (Georgia), dedicada al mundo de la interpretación y la televisión. Sin embargo, también su matrimonio finalizó en el año 1999.

Por último, Melania Trump, la tercera y actual esposa del presidente de los Estados Unidos, con la que se casó en 2005. Ha sido modelo y procede de Eslovenia, por lo que se convirtió en la segunda primera dama de los Estados Unidos nacida en el extranjero.

Junto a estas tres mujeres, Donald Trump ha tenido un total de cinco hijos. Por un lado, están Donald Junior, Ivanka y Eric, que son los tres hijos mayores de Trump, fruto de su primer matrimonio. Los tres jugaron un papel importante de cara a los medios de comunicación durante las elecciones que hicieron a presidente a Trump. También se encargan de la empresa familiar.

