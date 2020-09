Catalán y euskera, entre los idiomas que usa Samuel L. Jackson para insultar a Donald Trump

En plena campaña de las elecciones presidenciales, son muchos los famosos norteamericanos que se lanzan a las redes para pedir el voto, pero quizá no son tantos los que usan herramientas originales. Una excepción, en este sentido, es el actor Samuel L. Jackson.

El actor ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que critica duramente al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le dedica insultos en infinidad de idiomas, el euskera y el catalán entre ellos, una lista en la que también figuran el portugués, el checo, el thai o el esperanto.

Su objetivo es fomentar la participación en las elecciones presidenciales de dentro de mes y medio y evitar así, gracias a una alta participación, la victoria de Trump en ellas.

Todo forma parte de una campaña en la que, si se llegaba a un número determinado de inscripciones, se comprometía a enseñar a decir un insulto en 15 idiomas diferentes.

Dicho y hecho. Así que el actor de 'Pulp Fiction' publicó un vídeo en sus redes sociales en el que 'enseña' cómo se escribe y se pronuncia la expresión 'Fuck You' ('Que te jodan').

Una expresión dirigida a Trump, de quien se ha mostrado en numerables ocasiones en contra. Así despide el vídeo el actor: "¡Gracias por participar y no olvidéis, votad el 3 de noviembre!", en referencia a las elecciones estadounidenses.

You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53